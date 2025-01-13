Согласно новому исследованию, в котором проанализировали девять исследований с участием более 5000 людей, ответ на вопрос о том, как бросить вейпинг, зависит от вашего возраста, сообщает 24 Канал со ссылкой на Science Focus.

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Новое исследование вейпинга

Для молодежи в возрасте от 13 до 24 лет лучшие результаты демонстрируют программы поддержки, использующие мотивационные текстовые сообщения. Для старшей аудитории, наоборот, было установлено, что эффективным средством является рецептурный препарат варениклин.

Он известен под торговыми марками Chantix и Champix и влияет на специфические рецепторы мозга, обеспечивая небольшое высвобождение дофамина, что помогает справиться с зависимостью от никотина и имитирует его эффект.

Все больше людей, которые используют вейпы, обращаются за помощью, чтобы отказаться от них. Также многие из тех, кто использует вейпинг для отказа от курения, хотят узнать, как безопасно отказаться от вейпинга, не возвращаясь к сигаретам,

– отметил докторка Джейми Хартманн-Бойс, старший автор исследования.

Однако исследователи предостерегают, что результаты не являются окончательными и требуют дальнейшего изучения. Кроме того, таблетки варениклина запрещены во многих странах.

Текстовые сообщения для отказа от вейпа

Что касается программ с текстовыми сообщениями, то в США в 2019 году начали инициативу "Бесплатные текстовые сообщения для вейпинга", в которой участвовало 750 000 молодых людей. В этих сообщениях содержатся короткие советы и мотивационные фразы.

Одно из исследований, проведенное среди 1503 подростков и опубликованное в журнале Американской медицинской ассоциации в 2024 году, показало, что участники программы отказывались от никотина на 35% чаще благодаря текстовым сообщениям. Однако стоит отметить, что в этом исследовании участвовали исключительно молодые люди в возрасте 13 – 17 лет.