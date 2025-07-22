Даже если знают о негативных последствиях: почему некоторые люди вредят сами себе

Иногда люди продолжают придерживаться вредных привычек, даже когда вред от них становится очевидным. Почему так происходит? Ученые попытались раскрыть причины такого деструктивного поведения, которое часто встречается, например, среди людей, страдающих игровой зависимостью, злоупотребляющих алкоголем или наркотиками.

Психологи из Университета Нового Южного Уэльса пришли к интересному выводу: проблема не всегда в отсутствии мотивации или нежелании что-то менять. Для части людей настоящей причиной становится неспособность осознать причинно-следственную связь между собственными действиями и негативными последствиями, пишет 24 Канал со ссылкой на Nature Communications Psychology.

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Как проходило исследование?

В эксперименте приняли участие 267 добровольцев из 24 стран мира – благодаря онлайн-платформе Prolific выборка была максимально разнообразной. Участникам предлагали сыграть в компьютерную игру "Планеты и пираты" с элементами фантастики и межгалактической торговли.

Игроки зарабатывали баллы, кликая по разным планетам, но правила оставались скрытыми: клик по одной из планет мог вызвать появление пиратов, которые забирали значительную часть выигрыша. На другой планете этот риск отсутствовал.

Анализ поведения игроков позволил выделить три основных типа реагирования. Первый – "чувствительные" (26% участников): они самостоятельно догадались, какой планеты следует избегать, не дожидаясь подсказок.

Вторую группу составили "нечувствительные" (47%): они скорректировали свое поведение только после объяснения, где кроется опасность.

Но особое внимание исследователи обратили на третью группу – "компульсивных" (27%). Даже после детального разъяснения правил эти люди продолжали нажимать на опасную планету, хорошо осознавая, что это приводит к потерям.

Почему люди вредят сами себе?

Некоторые люди просто не учатся на собственных ошибках. Даже имея мотивацию избежать вреда, они не связывают свои действия с возникновением проблем,

– отмечает один из авторов исследования Филипп Жан-Ришар-ди-Брессель.

Через полгода часть участников снова пригласили пройти эксперимент и дополнительный опрос. Поведение осталось постоянным: компульсивные игроки повторили те же действия, даже несмотря на собственный опыт и знание правил. Это свидетельствует о том, что речь идет не о случайности или эмоциональном импульсе, а об устойчивой тенденции. Более того, участники этой группы действовали осознанно, а не автоматически.

По словам авторов, полученные данные свидетельствуют о неспособности людей компульсивного типа интегрировать новые знания в свою ежедневную стратегию. То есть даже понимая, в чем заключается риск, такие люди не склонны менять свое поведение.

Это открытие имеет важное значение для профилактики и коррекции зависимостей: похожие механизмы лежат в основе игорной зависимости, алкоголизма или других вредных привычек. Учитывая это, специалисты смогут разрабатывать более эффективные программы помощи и информационные кампании, ведь стандартные предупреждения для компульсивных людей обычно малоэффективны.