Психологи из Университета Нового Южного Уэльса пришли к интересному выводу: проблема не всегда в отсутствии мотивации или нежелании что-то менять. Для части людей настоящей причиной становится неспособность осознать причинно-следственную связь между собственными действиями и негативными последствиями, пишет 24 Канал со ссылкой на Nature Communications Psychology.

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Как проходило исследование?

В эксперименте приняли участие 267 добровольцев из 24 стран мира – благодаря онлайн-платформе Prolific выборка была максимально разнообразной. Участникам предлагали сыграть в компьютерную игру "Планеты и пираты" с элементами фантастики и межгалактической торговли.

Игроки зарабатывали баллы, кликая по разным планетам, но правила оставались скрытыми: клик по одной из планет мог вызвать появление пиратов, которые забирали значительную часть выигрыша. На другой планете этот риск отсутствовал.

Анализ поведения игроков позволил выделить три основных типа реагирования. Первый – "чувствительные" (26% участников): они самостоятельно догадались, какой планеты следует избегать, не дожидаясь подсказок.

Вторую группу составили "нечувствительные" (47%): они скорректировали свое поведение только после объяснения, где кроется опасность.

Но особое внимание исследователи обратили на третью группу – "компульсивных" (27%). Даже после детального разъяснения правил эти люди продолжали нажимать на опасную планету, хорошо осознавая, что это приводит к потерям.

Почему люди вредят сами себе?

Некоторые люди просто не учатся на собственных ошибках. Даже имея мотивацию избежать вреда, они не связывают свои действия с возникновением проблем,

– отмечает один из авторов исследования Филипп Жан-Ришар-ди-Брессель.

Через полгода часть участников снова пригласили пройти эксперимент и дополнительный опрос. Поведение осталось постоянным: компульсивные игроки повторили те же действия, даже несмотря на собственный опыт и знание правил. Это свидетельствует о том, что речь идет не о случайности или эмоциональном импульсе, а об устойчивой тенденции. Более того, участники этой группы действовали осознанно, а не автоматически.

По словам авторов, полученные данные свидетельствуют о неспособности людей компульсивного типа интегрировать новые знания в свою ежедневную стратегию. То есть даже понимая, в чем заключается риск, такие люди не склонны менять свое поведение.

Это открытие имеет важное значение для профилактики и коррекции зависимостей: похожие механизмы лежат в основе игорной зависимости, алкоголизма или других вредных привычек. Учитывая это, специалисты смогут разрабатывать более эффективные программы помощи и информационные кампании, ведь стандартные предупреждения для компульсивных людей обычно малоэффективны.