Мы привыкли ассоциировать фрукты со здоровым образом жизни, но действительно ли их можно есть без меры, на самом деле большой вопрос. Три банана или стакан апельсинового фреша могут нагрузить печень не меньше, чем кусок торта.

Почему "здоровые" продукты могут вредить?

По крайней мере в этом убеждает врач и ученый Наталья Бобок. Для 24 Канала она объяснила, что проблема кроется в избытке фруктозы и скрытом сахаре, который часто содержится даже в, казалось бы, "здоровых" продуктах: йогуртах, сырах, хлебе, супах и граноле.

По словам врача, фруктоза метаболизируется исключительно печенью, и при чрезмерном потреблении быстро превращается в жир.

Это означает, что даже регулярное употребление фруктов или меда в большом количестве может нанести вред организму,

– отметила Наталья Бобок

К тому же, молочные продукты и фруктовые фреши содержат быстроусвояемый сахар, который мгновенно повышает уровень глюкозы в крови, вызывая скачки энергии и повторное чувство голода.

Так сколько сахара можно?

Бобок советует ограничить свободный сахар до 25 граммов в сутки и внимательно следить за скрытыми источниками сахара в рационе.

Заметьте. Чтобы нормализовать работу организма и уменьшить зависимость от сахара, врач советует выдержать 3 – 4 недели без добавленного сахара. За это время можно стабилизировать уровень глюкозы в крови, уменьшить тягу к сладкому и перенастроить микрофлору кишечника.