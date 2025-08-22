Почему "здоровые" продукты могут вредить?

По крайней мере в этом убеждает врач и ученый Наталья Бобок. Для 24 Канала она объяснила, что проблема кроется в избытке фруктозы и скрытом сахаре, который часто содержится даже в, казалось бы, "здоровых" продуктах: йогуртах, сырах, хлебе, супах и граноле.

По словам врача, фруктоза метаболизируется исключительно печенью, и при чрезмерном потреблении быстро превращается в жир.

Это означает, что даже регулярное употребление фруктов или меда в большом количестве может нанести вред организму,

– отметила Наталья Бобок

К тому же, молочные продукты и фруктовые фреши содержат быстроусвояемый сахар, который мгновенно повышает уровень глюкозы в крови, вызывая скачки энергии и повторное чувство голода.

Так сколько сахара можно?

Бобок советует ограничить свободный сахар до 25 граммов в сутки и внимательно следить за скрытыми источниками сахара в рационе.

Заметьте. Чтобы нормализовать работу организма и уменьшить зависимость от сахара, врач советует выдержать 3 – 4 недели без добавленного сахара. За это время можно стабилизировать уровень глюкозы в крови, уменьшить тягу к сладкому и перенастроить микрофлору кишечника.