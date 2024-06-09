Мобилизуют ли мужчину, который болеет гипертонией: чем руководствуется ВВК
Пригодность к военной службе определяет военно-врачебная комиссия. Медики изучают состояние здоровья военнообязанного и решают, может ли человек по состоянию здоровья выполнять боевые задачи и быть мобилизованным на службу.
Определен четкий перечень болезней, с которыми мужчину не могут мобилизовать. Рассказываем, относится ли к ним гипертоническая болезнь.
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Могут ли человека с гипертонией мобилизовать
Пригодность или непригодность к службе определяют по перечню заболеваний, которые перечислены в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины.
В документе говорится, что военнообязанного могут признать непригодным к военной службе с исключением с воинского учета, если у него:
- болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением I10-I15 (гипертоническая болезнь, вторичная гипертензия);
- гипертоническая болезнь III стадии;
- злокачественная (быстро прогрессирующая) форма гипертонической болезни;
- симптоматические артериальные гипертензии с повышением артериального давления до 3 степени;
- сочетание симптоматической артериальной гипертензии любой степени с ассоциированными клиническими состояниями;
- состояние после тромбоэмболии легочной артерии или легочной гипертензии вследствие хронических тромботических или эмболических заболеваний;
- легочная гипертензия, ассоциированная с поражением левых отделов сердца с признаками правожелудочковой декомпенсации;
- легочная гипертензия, ассоциированная с патологией дыхательной системы и/или гипоксемией с признаками правожелудочковой декомпенсации;
- легочная артериальная гипертензия (в частности идиопатическая) со степенями тяжести III-IV ФК.
При легочной артериальной гипертензии экспертное решение принимается в соответствии с основным заболеванием,
– говорится в Положении.
Что важно знать
- если вы болеете гипертонической болезнью III стадии, то вас признают непригодным к службе и исключат из воинского учета;
- если у вас гипертоническая болезнь II или I стадии, то ВВК вас признает непригодным к военной службе в мирное время, ограниченно годным в военное время. Соответственно, вас могут мобилизовать.
"Лица с повышенным артериальным давлением подлежат стационарному обследованию в специализированном лечебном учреждении. Экспертный диагноз гипертонической болезни формулируется с определением ее стадии и характера поражения органов-мишеней", – говорится в положении.Обратите внимание! В каждом случае гипертонической болезни проводят дифференциальную диагностику с симптоматическими гипертензиями. Осмотр ВЛК лиц с симптоматической артериальной гипертензией проводится также по основному заболеванию.