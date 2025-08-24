Консервированная рыба для частого потребления: что выбрать – тунец или лосось
- Лосось содержит больше омега-3 и витамина D, а также антиоксидант астаксантин, в отличие от тунца, который дешевле и имеет более высокое содержание белка.
- Тунец, особенно крупный, может накапливать больше ртути, поэтому безопасным для частого потребления считается светлый тунец, тогда как лосось имеет минимальный уровень ртути.
Консервированная рыба – это удобный и доступный продукт, который сочетает практичность и пользу. Чаще всего мы выбираем тунец или лосось. Обе рыбы являются источником полноценного белка, витаминов и, главное, омега-3 жирных кислот, играющих ключевую роль в поддержании работы мозга, сердца и нервной системы.
Тунец vs. лосось: где больше Омега-3?
Но какую рыбу лучше добавить в рацион – тунец или лосось, рассказывает 24 Канал со ссылкой health.
Тунец
- Светлый (полосатик) – 0,2–0,3 граммов на 85 граммов.
- Желтопёрый – 0,3–0,5 граммов.
- Белый (альбакор) – 0,8–1,0 граммов.
Обратите внимание. Альбакор отличается высоким содержанием омега-3, однако именно в нем фиксируют повышенный уровень ртути. Поэтому безопасным для частого потребления считают светлый тунец.
Лосось
- Горбуша – 0,7–1,0 граммов на 85 граммов.
- Нерка – 1,0–1,2 граммов.
Интересно. В среднем лосось стабильно содержит больше омега-3, чем большинство видов тунца. Кроме того, часто он консервируется с кожей и косточками, что добавляет кальция для укрепления костей.
Какие еще характеристики стоит учесть?
Ртуть. Тунец может накапливать ее больше, особенно крупные виды. Лосось имеет минимальный уровень.
Белок. В тунце 22–24 грамма белка на порцию, в лососе – 17–20 граммов.
Соль. И в тунце, и в лососе уровень натрия зависит от производителя, поэтому лучше выбирать варианты "с низким содержанием натрия".
Витамин D. Лосось содержит почти вдвое больше: около 447 МЕ против 231 МЕ в светлом тунце.
Антиоксиданты. Лосось богат астаксантином, что придает ему розовый цвет и имеет мощные защитные свойства для клеток и кожи.
Цена. Тунец дешевле, лосось обычно дороже.
Что выбрать: лосось или тунец?
Если вашим приоритетом является высокое содержание омега-3 и витамина D, то преимущество за лососем. Если же главный критерий – цена или больше белка, тогда выбирайте тунец, особенно светлый.
Диетологи советуют чередовать оба варианта: добавлять тунца в салаты или сэндвичи, а лосось в пасты или боулы. Такой подход позволяет разнообразить рацион и снизить риски, связанные с ртутью.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.