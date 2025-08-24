Консервированная рыба – это удобный и доступный продукт, который сочетает практичность и пользу. Чаще всего мы выбираем тунец или лосось. Обе рыбы являются источником полноценного белка, витаминов и, главное, омега-3 жирных кислот, играющих ключевую роль в поддержании работы мозга, сердца и нервной системы.

Тунец vs. лосось: где больше Омега-3?

Но какую рыбу лучше добавить в рацион – тунец или лосось, рассказывает 24 Канал со ссылкой health.

Тунец

Светлый (полосатик) – 0,2–0,3 граммов на 85 граммов.

Желтопёрый – 0,3–0,5 граммов.

Белый (альбакор) – 0,8–1,0 граммов.

Обратите внимание. Альбакор отличается высоким содержанием омега-3, однако именно в нем фиксируют повышенный уровень ртути. Поэтому безопасным для частого потребления считают светлый тунец.

Лосось

Горбуша – 0,7–1,0 граммов на 85 граммов.

Нерка – 1,0–1,2 граммов.

Интересно. В среднем лосось стабильно содержит больше омега-3, чем большинство видов тунца. Кроме того, часто он консервируется с кожей и косточками, что добавляет кальция для укрепления костей.

Какие еще характеристики стоит учесть?

Ртуть. Тунец может накапливать ее больше, особенно крупные виды. Лосось имеет минимальный уровень.

Белок. В тунце 22–24 грамма белка на порцию, в лососе – 17–20 граммов.

Соль. И в тунце, и в лососе уровень натрия зависит от производителя, поэтому лучше выбирать варианты "с низким содержанием натрия".

Витамин D. Лосось содержит почти вдвое больше: около 447 МЕ против 231 МЕ в светлом тунце.

Антиоксиданты. Лосось богат астаксантином, что придает ему розовый цвет и имеет мощные защитные свойства для клеток и кожи.

Цена. Тунец дешевле, лосось обычно дороже.

Что выбрать: лосось или тунец?

Если вашим приоритетом является высокое содержание омега-3 и витамина D, то преимущество за лососем. Если же главный критерий – цена или больше белка, тогда выбирайте тунец, особенно светлый.

Диетологи советуют чередовать оба варианта: добавлять тунца в салаты или сэндвичи, а лосось в пасты или боулы. Такой подход позволяет разнообразить рацион и снизить риски, связанные с ртутью.