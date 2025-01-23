За столетие рост и вес мужчин увеличился вдвое больше, чем у женщин

За прошедшее столетие рост и вес мужчин увеличивались вдвое быстрее, чем у женщин, что значительно увеличило разницу между полами. Ученые пытались выяснить, как условия жизни влияют на изменение роста и веса.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование, опубликованное в Biology Letters. Для анализа ученые использовали данные Всемирной организации здравоохранения, информацию иностранных правительств и записи из Великобритании.

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При этом в исследовании учитывали индекс человеческого развития (ИЧР), включающий продолжительность жизни, уровень образования и доходы.

Результаты свидетельствуют, что при увеличении ИЧР на 0,2 единицы женщины вырастают на 1,7 сантиметра и набирают 2,7 килограмма веса. Мужчины при этом вырастают на 4 сантиметра и тяжелеют на 6,5 килограмма.

Мужчины растут быстрее

Ученые обнаружили, что рост и вес людей увеличиваются при улучшении условий жизни, однако у мужчин это происходит значительно быстрее. В частности, в Великобритании, где ИЧР вырос на 0,14 за последнее столетие, средний рост женщин увеличился на 1,9% (с 159 до 162 сантиметров). В то же время мужчины выросли на 4% (со 170 до 177 сантиметров.

В 1905 году каждая четвертая женщина была выше среднестатистического мужчины. В 1958 году таких женщин осталось лишь одна из восьми,

– отметил профессор Льюис Голзи из Рогемптонского университета.

Роль сексуального отбора

Ученые предполагают, что больший рост и вес мужчин могли быть усилены сексуальными предпочтениями женщин.

"Женщины могут считать высоких мужчин более привлекательными из-за их способности защищать партнершу и потомков", - отметил профессор Холзи. Он добавил, что высокий рост свидетельствует об отсутствии негативного влияния окружающей среды, что позволило человеку реализовать свой физический потенциал.

Заметьте. Предыдущие исследования также подтверждают, что женщины чаще считают привлекательными высоких мужчин, чем мужчины – низких женщин.

Влияние питания

По словам Майкла Уилсона, профессора экологии из Университета Миннесоты, мужчины получают больше выгоды от энергетически насыщенного питания.

"Беременность и кормление грудью требуют значительных энергетических ресурсов, поэтому женщины имеют экологические ограничения. Мужчины же при лучшем питании быстрее наращивают рост и массу тела", – отметил Уилсон.

Исследование является одним из ключей в понимании эволюционного развития человеческого организма и влияния полового отбора и условий жизни на антропометрические показатели.