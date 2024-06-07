Россияне пугают украинцев страшными эпидемиями из-за отсутствия света: почему это бред

На фоне обстрелов российской армии верные кремлю пропагандисты в очередной раз взялись сеять панику среди украинцев. По их выдумкам, некоторые "украинские медиа" якобы сообщили, что из-за перебоев с электроэнергией и водоснабжением Украину ждут новые эпидемии.

Российские телеграмм-каналы, ссылаясь на неназванные украинские медиа, распространяют информацию, якобы из-за перебоев с электроэнергией, водоснабжением, рост антисанитарии, падение качества медицины в Украине растет риск эпидемий.

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В сообщениях также указывают, мол, зимой ситуация будет гораздо хуже – из-за дефицита электроэнергии в городах могут отключить канализационные насосы. А это приведет к распространению инфекционных заболеваний, например тиф и чума.

Инфекции не распространятся из-за отключения света

Эти утверждения не соответствуют действительности. Нам не удалось найти публикации в украинских медиа, в которых бы говорилось о значительных рисках распространения инфекционных заболеваний из-за временных отключений электроэнергии. Первое распространение этих слухов мы зафиксировали в анонимном телеграмм-канале "Легитимный" 29 мая, который, по данным СБУ, координируют российские спецслужбы.

Этот ресурс сообщает якобы инсайдерскую информацию о решении украинской власти, ссылаясь на неназванные источники. Указанный телеграм-канал ранее распространял дезинформацию об Украине, в частности о медицинских реформах.

Эпидемическая ситуация в Украине

В июне 2024 года главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Укринформу" отмечал, что в Украине нет вспышек кори, полиомиелита, дифтерии, столбняка, гриппа, ОРВИ или COVID-19. К тому же в Украине есть достаточное количество вакцин от перечисленных болезней.

Информацию о распространении болезней, количества инфицированных и запасов вакцин можно посмотреть на сайте Центра общественного здоровья. Кузин назвал несколько инфекционных заболеваний, которые циркулируют в Украине, однако они не связаны с отключением водоснабжения или электроэнергии.

В течение эпидемического сезона 2023-2024 годов Министерство здравоохранения Украины проводило мониторинг всех имеющихся типов вирусов, в частности вирусов гриппа или других респираторных заболеваний, которые циркулируют в стране. Уровни заболеваемости ОРВИ, гриппом, COVID-19 в этом эпидсезоне были на 38% меньше эпидемического порога, рассчитанного для Украины в середине 2023 года. Подробную статистику заболеваемости смотрите на инфографике.

По словам Кузина, причиной того, что за эпидсезон заболело меньше украинцев, является незначительная плотность населения, уменьшение количества контактов, ведь многие заведения начали работать дистанционно.

Он добавил, что в Украине сохраняется проблема бешенства, поскольку из-за военных действий проведение оральной вакцинации диких животных затруднено. В случае укуса или даже контакта со слюной больного животного следует обратиться к врачу.

Проблемные заболевания

Кроме того, в Украине фиксируют рост случаев ботулизма (тяжелого пищевого отравления), вызванных нарушением эпидемиологических требований. В частности к этому приводит практика, когда люди покупают продукты на стихийных рынках, неправильно готовят или хранят домашнюю консервацию.

Возможно увеличение инфицирования вирусным гепатитом A, поскольку это сезонное заболевание. Существует и угроза распространения лептоспироза, ведь в некоторых регионах из-за военного положения или других причин невозможно провести дератизацию (избавление территорий от грызунов, крыс). В зоне риска – работники сельскохозяйственных угодий, которые работают в полевых условиях.

Также с 1 июня в стране начнется ежегодный усиленный эпиднадзор за холерой. Во всех областях Украины будут проводить забор материала из водоемов и раз в неделю тестировать их на наличие холеры. Как говорит главный санврач, в Украине обновлены алгоритмы реагирования, когда есть подозрение на установление холеры, имеется достаточное количество диагностических и лечебных наборов. 188 медучреждений законтрактованы по пакету НСЗУ на готовность к чрезвычайным ситуациям. Эти учреждения отводят определенное количество коек для госпитализации пациентов с особо опасными инфекционными заболеваниями (холера, брюшной тиф и т.д.).

Нет Игорь Кузин, нет Министерство здравоохранения Украины или Центр общественного здоровья не упоминали о рисках тифа или чумы. Кроме этого, информация, якобы зимой из-за отключения электроэнергии не будет работать канализация, ложная. Ведь объекты водоотведения относятся к критической инфраструктуре, поэтому обеспечиваются электроэнергией в первую очередь.

К тому же Россия атакует энергообъекты Украины с октября 2022 года. За это время не было ситуаций, когда бы целые города оставались без водоснабжения и водоотведения. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщал, что сейчас многие мэры украинских городов уже начали подготовку к зиме 2024 – 2025 годов. В частности они запитывают генераторами насосы водоканалов и системы отопления. В предыдущих выпусках мы уже опровергали похожий фейк, якобы из-за отсутствия электроэнергии канализация перестанет работать, что якобы повлечет вспышки тифа и чумы.

