Фейк, поражающий абсурдностью: россияне врут о похищении органов у украинских военных

Российские пропагандисты снова вернулись к любимой теме - "черной трансплантологии". Со ссылкой на "западные медиа" они утверждали, что якобы в немецком госпитале у раненых украинских военных незаконно изымают органы.

Новый фейк о черной трансплантологии

Со ссылкой на издание The Nation российские телеграмм-каналы заявляют Напомним, раненых украинских военных отправляют в госпиталь в немецком городе Ландштуль.

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Там работники американской Группы глобальной хирургической и медицинской поддержки (GSMSG) якобы под предлогом "лечения" незаконно изымают органы у раненых военных. Об этом рассказал один из работников GSMSG на своем ютуб-канале. За работу трансплантологом его вроде бы даже наградил Владимир Зеленский.

Опровержение лжи россиян

Группа глобальной хирургической и медицинской поддержки не изымает органы у украинских раненых бойцов для их последующей продажи. Нет никаких официальных подтверждений деятельности черных трансплантологов на базе Группы. Это очередной российский фейк по дискредитации Украины. На ложность информации указывают несколько факторов.

В начале видео "экссотрудник" GSMSG говорит, что якобы работал там трансплантологом с 2015 года. На самом деле организация предоставляет медицинскую помощь гражданским в зонах конфликтов или местах стихийных бедствий. Это может быть как первичная медицинская помощь, так и специализированная, например нейрохирургия.

В своем видео "экссотрудник" организации не называет своего имени, потому что хочет остаться "анонимным". Далее рассказывает о неофициальном проекте в Джибуте, где он и другие члены организации "незаконно изымали" органы у гражданских и военных в критических состояниях. Изъятые органы якобы предназначались для высшего командования армии США.

В 2022 году мужчина вроде бы поехал работать над похожим проектом во Львовскую область. По его словам, за год работы "черным трансплантологом" ему заплатили 840 тысяч долларов. В частности, мужчина занимался поиском доноров для изъятия органов. И, конечно же, он повторяет кремлевский нарратив о том, что "органы назначались для военных НАТО».

Все больше в своем видео "экссотрудник" переходит к дискредитации высшего руководства Украины. Он обвиняет Владимира Зеленского в управлении процессом "черных трансплантологов" и заявляет, что получил "почетную грамоту" от Президента Украины.



Скриншот из видео якобы "экссотрудника" Группы глобальной хирургической и медицинской поддержки

На самом деле грамоту "За заслуги перед украинским народом" выдает Верховная Рада, а не президент. Дизайн официальной грамоты отличается от той, которую показывает мужчина. К тому же, на грамоте сверху должна быть надпись самой Верховной Рады.



Пример грамоты "За награды перед украинским народом". Источник: фейсбук-страница Александра Хоруженко

Более того, "экссотрудник" американской организации зарегистрировал свой ютуб-канал только 22 ноября 2023 года, а видео о трансплантации органов — единственное на его канале. Это свидетельствует о том, что канал был создан специально для распространения фейков.

Также мы обратились к GSMSG по поводу указанного видео. Нам ответили, что это очевидная российская пропаганда, а такой сотрудник у них никогда не работал.



Ответ Группы глобальной хирургической и медицинской поддержки по запросу

В течение полномасштабного вторжения сотрудники GSMSG учат украинских медиков тактической медицины и хирургической помощи раненым Однако организация не имеет ничего общего с изъятием органов у украинских военных. Также мы не нашли подтверждений, что GSMSG лечила раненых военных в Германии.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщал, что раненые украинские военные лечат во многих странах Европы. Однако есть определенные ограничения. На лечение за границу отправляют пациентов с травмами, которым необходима высокоспециализированная помощь после тяжелых ранений. На странице правозащитного центра "Принцип" можно подробнее прочитать алгоритм подачи документов для лечения военного за границей

Автор: Елизавета Ткаченко