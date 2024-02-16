Из-за недоверия: россияне врут о падении рождаемости в Украине

Кремлевские телеграм-каналы продолжают перекручивать статьи иностранных изданий и спекулируют на теме рождаемости в Украине. Так, медиа The Times якобы написало, что падение рождаемости в Украине зависит не столько от вторжения России, сколько от недоверия к правительству при планировании беременности.

Кремлевские телеграм-каналы пытаются отвести внимание от неспровоцированного вторжения своей армии и пишут, якобы спад рождаемости в Украине связан напрямую с недоверием к власти и отсутствием перспектив в государстве.

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Об этом якобы пишет британское издание The Times. Пропагандисты добавляют, что в Украине вводят ЛГБТ-ценности, которые снижают рождаемость, и вообще это "геноцид" украинцев.

Что на самом деле написало The Times

30 января 2024 года издание The Times действительно опубликовало статью о низких показателях рождаемости в Украине. Со ссылкой на аналитический центр The Times отмечает, что Украина имеет самый низкий показатель рождаемости в мире – в среднем 0,7 ребенка на одну женщину.

На самом деле падение рождаемости в Украине фиксировали еще до полномасштабного вторжения. К примеру, в 2019 году коэффициент фертильности составлял 1,2 ребенка на женщину. Однако уже в 2021 году этот показатель увеличился до 1,6 и снова начал падать после 2022 года.

По словам ведущего научного сотрудника Института демографии Светланы Аксеновой, на падение рождаемости в Украине повлияла пандемия COVID-19, в результате которой только в 2021 году умерло около 86 тысяч человек. Более того, в 2021 году в большинстве стран ЕС был компенсационный прирост рождаемости, тогда как в Украине этого не произошло.

Для измерения показателей рождаемости чаще всего используют 3 основных показателя - общий коэффициент рождаемости, который измеряет общее количество детей рожденных на тысячу населения, коэффициент фертильности (среднее количество детей, которое женщина может родить в течение жизни) и общий показатель всех детей, рожденных за определенный промежуток времени. Падение рождаемости присуще не только Украине, но и большинству стран мира.

По данным аналитиков проекта Our World in Data, 50 лет назад одна женщина в среднем имела пятеро детей. Однако к 2019 году это число сократилось вдвое. Прежде всего это связано с расширением прав и возможностей для женщин, рост расходов на воспитание детей и их более низкой смертности. В отчете Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН отмечают, что в 2024 году показатель фертильности в мире будет оставаться на уровне 2,3 ребенка на женщину. Однако уже к 2050 году он может упасть до 2,1.

Что на самом деле влияет на рождаемость в Украине

В 2023 году в Украине родилось более 187 тысяч детей. Наибольшую рождаемость зафиксировали в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях.

Среди факторов, которые сейчас влияют на падение рождаемости в Украине можно выделить:

убийство россиянами гражданских жителей и системные обстрелы;

миграция украинцев за границу (в частности беременных) вследствие российской агрессии;

похищение Россией украинцев на временно оккупированных территориях.

Автор материала The Times также четко указывает на первые два пункта, из-за которых в Украине падает рождаемость. В статье нет никаких упоминаний о недоверии к власти при планировании беременности. Поэтому, манипулируя статьями западных СМИ, россияне в очередной раз пытаются скрыть свои преступления.