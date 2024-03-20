Обвиняют в собственных грехах: россияне врут о накачивании наркотиками военных ВСУ

Кремлевские дезинформаторы продолжают дискредитировать систему здравоохранения в Украине и военных Сил Обороны. Так, по выдумке россиян, украинских военных якобы "накачивают" перед боем кетамином, который помогает избавиться от страха.

Россияне в очередной раз дискредитируют украинских военных и заявляют, якобы издание Time написало, что военных ВСУ "накачивают" галлюциногенным препаратом – кетамином.

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Вещество якобы помогает военным преодолеть страх перед боем. Однако терапия кетамином, как пишут американские журналисты, якобы запрещена и приводит к зависимости от наркотических веществ.

Что на самом деле написали журналисты

У статье для Time автор описывает общую проблему постравматического стрессового расстройства (ПТСР) среди людей в мире, а в качестве примера приводит украинцев. Автор отмечает, что, по данным Министерства здравоохранения Украины, около 3 – 4 млн украинцев живут с ПТСР.

Однако Time вероятно ошиблись с переводом, ведь министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко говорил, что 3 – 4 млн украинцев будут нуждаться именно в медикаментозном лечении в результате войны, но не называл количество больных ПТСР. По данным НСЗУ, в 2023 году диагноз ПТСР официально установили 12 494 пациентам, а с 1 января по 6 марта 2024 года – 3 292 пациентам.

Посттравматическое стрессовое расстройство – что это? Хроническое нарушение психологического состояния, которое может развиться после воздействия травматического или угрожающего события. Люди с ПТСР могут иметь навязчивые воспоминания, тревожные мысли, повторно переживать травматическое событие и тому подобное. В основном ПТСР является излечимым, поэтому в случае выявления первых симптомов следует обратиться к врачу.

По словам автора статьи Time, традиционные методы лечения ПТСР включают когнитивную поведенческую терапию и антидепрессанты. Однако для многих ветеранов войны такие препараты неэффективны и могут привести к другим побочным эффектам. Поэтому в таком случае, как пишет Time, для лечения военных могут использовать психоактивные вещества. Одно из таких – кетамин – используют для лечения бойцов ВСУ.

Лечение кетамином

В январе 2024 года издание The Economist написало о случае лечения военного кетамином. После одного из обстрелов украинского военного доставили в больницу, где провели операцию и спасли сердце и зрение. Однако врачи не смогли вылечить психологическое состояние бойца.

Тогда украинский врач-психотерапевт Владислав Матреницкий посоветовал военному попробовать пройти терапию кетамином, которая в конце концов устранила его заикание и вернула к нормальному состоянию. В то же время ни в одной из статей нет упоминания именно о "накачивании" военных ВСУ галлюциногенным препаратом перед боем.

Заявления о запрещенном кетамине также ложные, ведь препарат официально зарегистрирован в Украине как лекарственное средство. Его применяют как анестезирующее средство при проведении непродолжительных диагностических процедур или хирургических вмешательств у детей или иногда у взрослых. Также вещество используют в ветеринарии для снижения чувствительности боли у животных во время операции.

Россияне используют наркотики перед боем

Также россияне в основном обвиняют Украину в том, что делают сами. Автор статьи в Time ссылается на отчет Королевского Объединенного института оборонных исследований, в котором указывают, что российским военным перед боем дают наркотическое вещество – амфетамин.

Единичные случаи употребления психотропных веществ перед боем, по словам автора, случаются в некоторых украинских бригадах. Однако это не инициатива государства или военного командования, а решение отдельных бойцов.

Также наркотические вещества употребляли американские, британские, японские и немецкие военные еще во время Второй мировой войны, чтобы улучшить свою выносливость. Тогда же психотропные вещества использовали и для лечения американских военных с контузией. Впрочем, все эти примеры не являются доказательством российского мифа о "массовой наркозависимости в ВСУ".