Циничность зашкаливает: россияне врут о работе больниц в Харькове

Прифронтовые города страдают не только от постоянных российских обстрелов, но и от российских фейков. Частью пропаганды является распространение слухов о текущем состоянии прифронтовых городов, где критичность ситуации чрезмерно преувеличена. В частности, это касается и медицинской инфраструктуры.

В сети распространяют слухи, якобы в Харькове почти нет света, воды и отопления. В магазинах можно осуществить оплату только наличными. Повсюду очереди, банки работают с перебоями. А больницы "едва функционируют".

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Какова ситуация в Харькове

Харьков действительно регулярно страдает от российских обстрелов, повреждений и разрушений испытывают в частности объекты энергетической и медицинской инфраструктуры. Однако это не означает, что город уничтожен или не функционирует. Так, в городе действуют плановые почасовые отключения света для поддержания энергетической системы Харькова.

Отключения не касаются критической инфраструктуры – эти объекты обеспечиваются электроэнергией в первую очередь. Поэтому больницы работают в штатном режиме. По данным "Харьковводоканала", для обеспечения стабильной подачи воды проводятся постоянные ремонтные работы и восстановление водоводов. По отоплению, то сейчас, в соответствии с температурными показателями, данные услуги отключены по всей территории Украины.

Информация о невозможности оплатить услуги карточкой тоже неправдива. Например, опция оплаты карточкой до сих пор доступна при заказе в заведениях питания и супермаркетах онлайн.

Как работают больницы Харькова

Ряд больниц Харькова действительно нуждаются в восстановлении, и это не означает, что все медицинские учреждения города "едва функционируют". По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 2 февраля, с начала полномасштабной войны на Харьковщине полностью восстановлены 82 объекта медучреждений, еще 122 – восстановлены частично. В 2024 году запланировано восстановление 3-х медицинских учреждений Харькова за счет Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Сейчас больницы Харькова открыты, работают и оказывают необходимую помощь местным жителям. Кроме того, функционируют также и частные клиники. Перечень доступных заведений есть и на Google Maps.

Доступные больницы Харькова по состоянию на 12 апреля. Источник: Google Maps