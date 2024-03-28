Действительно ли украинскую донорскую кровь продают за границу

Российские пропагандисты не оставляют попыток дискредитировать систему здравоохранения в Украине. Дезинформаторы распространили информацию, мол, выездная команда проекта "ДонорUA" с 2014 года продает донорскую кровь киевлян за границу.

В сети распространяют информацию, якобы выездная команда проекта "ДонорUA" будет заниматься забором донорской крови в костеле Святого Николая в Киеве, которую потом продаст за границу.

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Авторы утверждают, мол, схема продажи донорской крови киевлян налажена с 2014 года, когда Министерство здравоохранения Украины возглавлял Александр Квиташвили, а позже – Ульяна Супрун. Сейчас к продаже приобщены грузинские и американские "функционеры" в Министерстве здравоохранения Украины.

Чем занимается "ДонорUA"

В посте пропагандисты, как всегда, не привели ни одного доказательства того, что проект "ДонорUA" продает донорскую кровь киевлян за границу, и похоже не разобрались, чем на самом деле занимаются его специалисты.

"ДонорUA" – это проект общественной организации "Всеукраинская ассоциация доноров Украины", который специализируется на рекрутинге доноров крови для закрытия потребностей украинских больниц, транспортировке компонентов собранной крови на фронт и популяризации донорского движения. Проект принимает запросы о потребности в крови от медучреждений по всей Украине, а не только от киевских больниц. Поэтому непонятно, почему пропагандисты акцентировали именно на столице.

К тому же координаторы проекта не проводят заборы крови, а только организуют их. Как, к примеру, это происходило 19 марта в костеле Святого Николая в Киеве. Целью выездной донации, которую инициировал "ДонорUA", был забор крови для помощи гражданским и военным в столичных больницах, а процедуру проводили специалисты Киевского городского центра крови.

Кроме проведения выездных донаций, специалисты направляют доноров в местные медучреждения. Обычно координаторы проекта напрямую контактируют с больницами, центрами крови и волонтерами по всей Украине, отслеживают запросы в соцсетях с помощью системы мониторинга YouScan, чтобы узнать о недостатке крови. После чего публикуют информацию об имеющихся потребностях.

Поэтому люди в разных городах могут зарегистрироваться на сайте "ДонорUA" или просто прийти в указанное медучреждение для сдачи крови. При этом регистрация на сайте проекта помогает формировать статистику потребностей крови в отдельных регионах и позволяет сдавать кровь адресно.

В частности можно стать донором для близкого человека или выбрать пациента, который нуждается в переливании именно вашей группы крови в разделе "Рекомендуемые реципиенты". Перечень пациентов создается на основе местных центров крови или центров, которые донор добавил в список любимых.

Кроме этого, специалисты проекта организовывают и финансируют транспортировку крови на линию фронта для военных совместно с Министерством здравоохранения Украины. Но они не контактируют с кровью непосредственно, а только находит водителей, машины, а также необходимое оборудование для перевозки, а кровь берут из центров крови по всей Украине.

"ДонорUA" не продает кровь

Нет оснований утверждать, что проект каким-то образом продает кровь за границу. Ведь "ДонорUA" – лишь посредник между медучреждениями и донорами, который информирует население о потребностях больниц и призывает приобщаться к сдаче крови. К тому же проект работает с 2015 года, за 9 лет ни одно медучреждение или волонтер не сообщал, что "ДонорUA" продает кровь за границу.

Пропагандисты не указывают о каких "функционерах" в Министерстве здравоохранения Украины идет речь. Проект начал сотрудничать с ведомством и получил статус "рекомендовано Министерством здравоохранения Украины" не в 2014, а в 2022 году. Тогда как Александр Квиташвили покинул пост в 2015 году, а Ульяна Супрун – в 2019 году.

Министерство здравоохранения Украины регулярно публикует информацию о потребностях больниц в различных группах крови во всех областях. Человек, достигший совершеннолетия, весит более 50 кг и нет противопоказаний к сдаче крови может быть донором цельной крови не чаще, чем раз в два месяца. О том, как подготовиться к донации, мы писали в предыдущих выпусках, а советы для восстановления добавляем ниже.