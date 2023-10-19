Будет доступна везде и каждому: россияне распространяют фейки о медицинском каннабисе в Украине

Российские ресурсы еще раз распространили тезисы, якобы в законопроекте о медицинском каннабисе не прописан механизм контроля за оборотом этих препаратов. Поэтому, по словам авторов сообщения, принятие документа приведет к негативным последствиям.

Фейки о каннабисе

Российские ресурсы еще раз распространяют информацию, якобы, Верховная Рада хочет принять законопроект о легализации рекреационного каннабиса, что приведет к повышению уровня коррупции в Украине. Авторы сообщения указывают, что нет четкого механизма, как будут контролировать оборот препаратов на основе каннабиса.

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Как на самом деле

10 июня 2022 года в Верховную Раду подали Законопроект о легализации медицинского, а не рекреационного каннабиса, 13 июля 2023 года его поддержали в первом чтении. Каждый из этих этапов сопровождался рядом ложных сообщений. Мы подробно объясняли чем медицинский каннабис отличается от рекреационного и кому сможет помочь такое лечение.

Да, в отличие от рекреационного, в медицинском каннабисе уровень тетрагидроканабинола (основной психоактивный компонент каннабиса) низкий. А основной лечебный компонент медицинского каннабиса – каннабидиол – не оказывает выраженного психоактивного действия. Этот компонент является эффективным для лечения и облегчения симптомов многих заболеваний. В частности лекарства на основе медицинского каннабиса необходимы для людей с посттравматическим стрессовым расстройством, нервными расстройствами, онкобольным. В Украине хотят легализовать именно медицинский каннабис.

10 октября Комитет по вопросам здоровья нации рассмотрел 840 поправок к законопроекту о легализации медицинского каннабиса, после чего рекомендовал Верховной Раде принять документ во втором чтении. Как сообщил председатель профильного комитета Михаил Радуцкий, больше всего изменений касалось доступа к лечению пациентов и усилению контроля за производством. В частности, согласно внесенным изменениям, медицинский каннабис перенесли из запрещенных к обращению препаратов в разрешенные под жестким контролем. Однако продажа растений каннабиса и продуктов их переработки из любым содержимым тетрагидроканабинола (основной психоактивный компонент каннабиса) для рекреационного употребления запретили.

Также содержание тетрагидроканабинола (ТГК) будут проверяться только в государственных специализированных лабораториях (МВД, СБУ, Госпогранслужбы, Минюста, Госликслужбы). Содержимое ТГК в конопле для промышленных целей не имеет превышать 0,3%, а для медицинской конопли она может составлять более 0,3%.

Министерство агрополитики создаст реестр, куда занесут юридические лица, которые будут заниматься посевом, выращиванием и переработкой конопли для промышленных целей. Отбор образцов растения для проведения лабораторных исследований будет проводиться при присутствии полиции. Если содержание ТГК будет превышать установленную норму, то весь урожай будут уничтожать.

Кроме этого, в законопроекте разрешили импортировать сырье для производства соответствующих препаратов. Это могут делать юридические лица, независимо от формы собственности, которые получат лицензию. В то же время транзит через территорию Украины наркотических средств, психотропных веществ будет осуществляться при обязательном сопровождении правоохранителей.

Также юридические лица, чтобы получить лицензию, должны будут обеспечить надлежащие условия, чтобы не допустить хищения растений и получения продукции, в частности установить камеры видеонаблюдения. В лицензионном реестре должны четко прописать перечень сортов растений, которые будет культивировать, площадь, расположение помещений, где будут осуществлять такую деятельность.

В соответствии с законопроекта, выращивание будет происходить из сертифицированных семян, а каждое растение конопли, каждый продукт их переработки, включая фасованную продукцию и лекарственные препараты, будут маркировать уникальным электронным идентификатором. Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками будет отслеживать выращивание и перемещение растений конопли, продуктов их переработки с помощью электронной информационной системы.

Как и в предыдущей редакции, документ предполагает, что лекарство можно будет приобрести только по электронному рецепту врача. Депутаты позволили пациентам иметь при себе, перевозить и хранить препараты на основе каннабиса в количестве, определенном одним рецептом. Перечень форм лекарственных средств, которые могут производиться аптеками из каннабиса, перечень заболеваний и состояний, требующих лечения соответствующими препаратами, будет определять Министерство здравоохранения.

Дисклеймер: Этот информационный материал подготовлен при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), предоставленного от имени народа Соединенных Штатов Америки. Ответственность за содержание этого информационного материала, необязательно отражающего взгляды USAID, Правительства Соединенных Штатов Америки, несет исключительно компания ООО «Делойт Консалтинг» в рамках контракта №72012118C00001.

Авторы: Елизавета Ткаченко, Анастасия Бродовская