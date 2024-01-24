Россияне врут об эпидемии психических заболеваний в Украине: рассказываем, как на самом деле

Чтобы отвлечь внимание от своих военных преступлений, россияне постоянно придумывают фейки и манипулируют информацией. Да, кремлевские медиа пишут об увеличении психических заболеваний среди украинцев. Мол, все из-за украинской власти, которая "не бережет" своих жителей, а выбирает "драться до последнего украинца".

Российские новостные ресурсы, ссылаясь на статью издание The Guardian, распространяют информацию, якобы в Украине, растет количество людей с психическими заболеваниями.

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В сообщении телеграмм-каналы указывают, мол, из-за избранной стратегии украинской власти "сражаться до последнего украинца" в войне с Россией общество настроено пессимистично, "люди перестают верить в любое хорошее будущее для страны".

О чем действительно пишет The Guardian

В статье The Guardian не указывают, что количество людей с психическими заболеваниями выросло из-за действий украинской власти. Автор Люк Гардинг рассказывает как война, начатая Россией, повлияла на психическое здоровье военных и гражданских в Украине.

Военный терапевт Михаил Парфонов сообщил, что часто ветераны страдают посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), депрессией, кошмарами и паническими атаками. В частности из-за перенесенных пыток военные, вернувшиеся из российского плена, имеют подавленное психологическое состояние и редко обращаются за помощью из-за страха осуждения со стороны общества. В то же время Парфонов отметил, что около 80% военных, прошедших курс реабилитации, пригодились к службе.

Журналист пишет, что война повлияла на моральное состояние гражданских, в том числе людей, находящихся или находившихся под оккупацией. Также ухудшение отношений наблюдается внутри семей, поскольку часто женщины с детьми находятся за границей, а мужчины остаются в Украине.

К тому же детям приходится заново выстраивать общение с изменившимися на войне родителями. Несчастными себя чувствуют также украинцы, которым пришлось уехать из-за полномасштабного нападения россиян.

Пол Ниланд, который в 2019 году основал горячую линию по предотвращению суицидов и поддержке психического здоровья военных и гражданских Lifeline Ukraine, сказал, что после вторжения количество обращений выросло в четыре раза. В результате полномасштабного вторжения количество украинцев с ментальными проблемами действительно увеличилось.

Однако в материале автор не дает статистику, за какой период и насколько этот рост произошел. К тому же Люк Гардинг не обвиняет украинские власти, а наоборот отмечает положительные сдвиги в вопросе ментального здоровья. В частности, программу "Ты как?", которую инициировала первая леди Елена Зеленская.

Психологическая помощь в Украине

Существует много разных типов психических расстройств: депрессия, тревожный, биполярный, пищевой, обсессивно-компульсивный расстройства, ПТСР, нарушение развития нервной системы. В 2019 году каждый восьмой в мире, имел психическое расстройство, при этом тревожные и депрессивные расстройства были наиболее распространенными. В 2022 году Всемирная организация здравоохранения отчитывалась о росте распространения тревоги и депрессии на 25%.

Раньше украинские да международные специалисты отмечали, что война приведет к значительному увеличению психических расстройств украинцев.

По последним данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на октябрь 2023 чаще всего украинцы обращались к специалистам по вопросам психического здоровья первичного звена из-за ощущения тревоги, нервотрепки, напряженности (27,4 тысячи человек), из-за нарушения сна (17,4 тысячи человек) , подавленное настроение (5 тысяч человек), нарушение памяти (почти 3 тысячи человек), острую реакцию на стресс (2,2 тысячи человек) и ощущение раздражительности, злобы (2,2 тысячи человек).

В целом в 2023 году 866 медицинских заведений первичного звена предоставили психологическую помощь 114 000 граждан. Кроме того, 70 тысяч медработников, из которых 16 тысяч – семейные врачи, прошли онлайн-обучение для оказания первичной психологической поддержки

Тезис, что в ухудшении ментального здоровья украинцев виновата украинская власть, неправдив. Ведь действительно войну в 2014 году начала Россия. Именно из-за нее часть украинцев была вынуждена покинуть дома, а другая – уйти на фронт. 24 февраля 2022 года Россия продолжила вторжение, поэтому количество украинцев, которых тем или иным образом затронула война, возросло.

Автор: Елизавета Ткаченко