Насколько опасен общий наркоз для детей
Источник:American Academy of Pediatrics
Иногда в Украине появляются новости о смерти детей во время или после общего наркоза. Но медицина считает общую анестезию безопасной для ребенка, но иногда возникают осложнения. Поэтому перед операцией важно обсудить возможные риски с анестезиологом.
В редких случаях анестезия может вызвать у детей нарушение сердечного ритма, проблемы с дыханием, аллергические реакции на лекарства и даже смерть. Риски зависят от типа операции и состояния здоровья.
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Серьезные побочные эффекты при общем наркозе встречаются редко. Ребенок после операции, скорее всего, будет чувствовать себя дезориентированным и сонным.
Частые побочные эффекты, которые быстро исчезнут:
- тошнота или рвота, которые обычно можно облегчить с помощью лекарства;
- озноб и дрожь;
- боли в горле, если использовали трубку при операции для облегчения дыхания.
Что сказать анестезиологу
Чтобы снизить риск при проведении общей анестезии, важно подробно ответить на все вопросы анестезиолога:
- Есть ли у ребенка аллергия, в том числе на еду, лекарство или резину?
- Какие лекарства, добавки или растительные средства принимает ребенок?
- Есть ли проблемы с дыханием? Бронхиальная астма, хрипы, храп или апноэ во сне.
- Какие болезни недавно перенесла? Особенно сильны простуды или лихорадка.
- Какие проблемы были, когда ребенок был новорожденным?
- Родилась ли раньше срока?
- Был ли ребенок в отделении интенсивной терапии?
- Есть ли проблемы с сердцем, пороки и шумы в сердце, нарушение ритма?
- Для подростков: курит ли ребенок, употребляет алкоголь или наркотики?
- Не курит ли кто дома?
- Были ли кровотечения в анамнезе у родителей?
- Какие реакции на предыдущую анестезию имели ребенок или член семьи?
- Есть ли у ребенка шатающиеся зубы? Иногда их нужно удалить для безопасности.
Как подготовиться к наркозу
Анестезиолог должен дать четкие инструкции, как подготовиться к операции. При проведении анестезии желудок ребенка должен быть пустым. Это помогает предотвратить рвоту, которая может привести к попаданию пищи или желудочного сока в легкие.
Общие рекомендации по приему пищи к операции:
- Через 6 часов ребенок может перекусить, выпить стакан молока или газированного напитка. Дети на искусственном питании могут съесть смесь.
- Через 4 часа ребенка можно накормить грудным молоком.
- Через 2 часа все дети и младенцы могут пить прозрачные жидкости, воду, яблочный сок, негазированные напитки. Молоко и детская смесь не относятся к прозрачным жидкостям.