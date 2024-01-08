Насколько опасен общий наркоз для детей

Иногда в Украине появляются новости о смерти детей во время или после общего наркоза. Но медицина считает общую анестезию безопасной для ребенка, но иногда возникают осложнения. Поэтому перед операцией важно обсудить возможные риски с анестезиологом.

В редких случаях анестезия может вызвать у детей нарушение сердечного ритма, проблемы с дыханием, аллергические реакции на лекарства и даже смерть. Риски зависят от типа операции и состояния здоровья.

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Серьезные побочные эффекты при общем наркозе встречаются редко. Ребенок после операции, скорее всего, будет чувствовать себя дезориентированным и сонным.

Частые побочные эффекты, которые быстро исчезнут:

тошнота или рвота, которые обычно можно облегчить с помощью лекарства;

озноб и дрожь;

боли в горле, если использовали трубку при операции для облегчения дыхания.

Что сказать анестезиологу

Чтобы снизить риск при проведении общей анестезии, важно подробно ответить на все вопросы анестезиолога:

Есть ли у ребенка аллергия, в том числе на еду, лекарство или резину? Какие лекарства, добавки или растительные средства принимает ребенок? Есть ли проблемы с дыханием? Бронхиальная астма, хрипы, храп или апноэ во сне. Какие болезни недавно перенесла? Особенно сильны простуды или лихорадка. Какие проблемы были, когда ребенок был новорожденным? Родилась ли раньше срока? Был ли ребенок в отделении интенсивной терапии? Есть ли проблемы с сердцем, пороки и шумы в сердце, нарушение ритма? Для подростков: курит ли ребенок, употребляет алкоголь или наркотики? Не курит ли кто дома? Были ли кровотечения в анамнезе у родителей? Какие реакции на предыдущую анестезию имели ребенок или член семьи? Есть ли у ребенка шатающиеся зубы? Иногда их нужно удалить для безопасности.

Как подготовиться к наркозу

Анестезиолог должен дать четкие инструкции, как подготовиться к операции. При проведении анестезии желудок ребенка должен быть пустым. Это помогает предотвратить рвоту, которая может привести к попаданию пищи или желудочного сока в легкие.

Общие рекомендации по приему пищи к операции: