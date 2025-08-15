Зеленый чай часто называют "напитком долгожителей", а также связывают со здоровым образом жизни. Он содержит много катехинов – антиоксидантов, которые защищают клетки, и кофеин, который мягко стимулирует нервную систему.

Впрочем, как и любой продукт, он не является абсолютно безопасным для всех. Чрезмерное употребление или определенные проблемы со здоровьем могут превратить пользу напитка во вред. Подробнее рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Times of India.

Что в составе зеленого чая?

Кофеин повышает концентрацию, но у чувствительных людей может вызвать раздражительность, тревожность, тахикардию и бессонницу.

Стоит знать! Танины придают терпкости, но раздражают желудок и уменьшают усвоение железа. Катехины действуют как антиоксиданты, но в больших дозах способны перегрузить печень и снизить усвоение железа.

Побочные эффекты при переизбытке?

В случае, если выпили много чая, у вас может возникнуть головная боль, нервозность, проблемы со сном, желудочный дискомфорт, диарея, учащенное сердцебиение, головокружение.

Кому стоит быть осторожными или избегать напитка:

людям с заболеваниями желудка, пищевода, анемией анемией;

беременным и женщинам, которые кормят;

детям;

людям с повышенной чувствительностью к кофеину или хроническими болезнями сердца, печени, глаз и костей.

Как пить без вреда?

Специалисты советуют потреблять не более 2–3 чашек в день, не натощак, не запивать продукты с высоким содержанием железа, избегать вечернего употребления и выбирать качественный чай без ароматизаторов.

Умеренность и учет противопоказаний помогут получить максимум пользы от зеленого чая.