С помощью лестницы: нашли простой способ снизить риск болезней сердца

Знаменитое правило десяти тысяч шагов может оказаться не лучшим помощником в борьбе с инфарктом. Оказалось, что для поддержания здоровья сердца нужно ежедневно подниматься по лестнице.

За данным Всемирной федерации сердца, сердечно-сосудистые болезни ежегодно убивают более 20,5 миллионов человек в год. На первом месте в структуре смертности ишемическая болезнь сердца и группа заболеваний головного мозга, связанных с патологическими изменениями церебральных сосудов и нарушением мозгового кровообращения.

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Новое исследование физической активности

В научной работе международная группа ученых воспользовалась данными более 450 тысяч участников Британского биобанка. Исследователи оценили склонность людей к сердечно-сосудистым заболеваниям, опираясь на их семейный анамнез, установленные факторы риска и генетическую предрасположенность.

Кроме того, авторы собрали сведения об образе жизни испытуемых и частоте подъема по лестнице. За участниками наблюдали в среднем 12,5 лет.

Поднятие по лестнице уменьшает риск болезней сердца

Выяснилось, что прохождение более пяти лестничных пролетов в день помогло на 20% снизить риск атеросклероза сердечно-сосудистой системы. Это заболевание, наряду с ишемической болезнью сердца и инсультом, медики признают главной причиной смертей в мире.

Короткие серии высокоинтенсивных подъемов по лестнице – эффективный способ улучшить состояние кардиореспираторной системы и липидный профиль, особенно для людей, которые не могут достичь рекомендуемого уровня физической активности,

– рассказал соавтор работы доктор Лу Ци.

По его словам, результаты исследования отметили преимущества подъема по лестнице как первостепенной меры предотвращения атеросклеротической сердечно-сосудистой патологии среди населения. К преимуществам метода ученый также отнес доступность лестницы.

Наиболее действенной профилактикой болезней сердца с помощью ежедневного преодоления всходов оказалась для участников, слабо подверженных таким патологиям. Впрочем, специалисты отметили, что и у более уязвимых групп людей этот способ может "эффективно компенсировать" повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.