Нашли сочетание факторов, которые втрое повышают риск рака груди

Ранее было установлено, что избыточная масса тела в зрелом возрасте повышает риск развития рака молочной железы у женщин после наступления менопаузы. В то же время научные данные свидетельствуют: если женщина становится матерью в молодости, это может снизить вероятность возникновения этого заболевания. Теперь же специалисты обратили внимание на то, как эти факторы проявляются вместе.

Анализ более двадцати научных исследований, посвященных репродуктивным факторам риска, показал: с каждым дополнительным годом до возраста первой доношенной беременности вероятность столкнуться со злокачественной опухолью молочной железы возрастает на 5% для женщин в пременопаузе и на 3% – в постменопаузе, сообщает 24 Канал со ссылкой на EurekAlert.

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Новое исследование рака груди

В новом исследовании, которое представят на Европейском конгрессе по проблемам ожирения в Испании, международная команда онкологов проанализировала данные 48 417 участниц. В 2009 – 2015 годах женщины проходили маммографический скрининг в рамках британского проекта PROCAS, оценивающего риск рака груди.

На начало наблюдений средний возраст женщин составлял 57 лет, а их средний индекс массы тела (ИМТ) – 26,3 (напомним, нормой считается показатель 18,5–24,9). Для точности расчетов врачей интересовал также вес женщин в 20 лет.

Факторы, которые повышают риск рака груди

За период исследования, который длился в среднем 6,4 года, у 1702 женщин был диагностирован рак молочной железы. Сравнивая различные показатели, ученые установили: у женщин, которые до зрелого возраста набрали более 30% от первоначального веса, и при этом родили первого ребенка после 30 лет или вообще не имели детей, риск столкнуться с этим заболеванием был в 2,73 раза выше, чем у тех, кто впервые стал матерью до 30 лет и чья масса тела увеличилась не более чем на 5% от молодости.

Также выяснилось, что ранняя первая беременность часто сопровождалась большим набором веса в течение жизни: каждый год "досрочности" увеличивал массу тела к зрелости на 0,21 кг.

Это исследование подтвердило уже выявленные тенденции: ранние роды защищают женщин после менопаузы от развития рака груди, а ожирение, наоборот, является фактором риска. Однако врачи не нашли подтверждения того, что ранние роды способны снизить риск, связанный с избыточной массой тела.

Учитывая эти результаты, исследователи советуют медикам уделять особое внимание пациенткам, которые существенно набрали лишний вес и родили в зрелом возрасте, ведь сочетание этих факторов существенно повышает вероятность злокачественных изменений в молочных железах. Кроме того, ученые подчеркивают необходимость поддерживать здоровый вес и регулярно заниматься физической активностью для профилактики этих заболеваний.