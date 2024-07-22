Диета во время беременности влияет на риск аутизма у ребенка

Исследователи из Университета Глазго и Норвежского института общественного здоровья обнаружили потенциальную связь между диетой во время беременности и случаями аутизма у детей.

Ученые проанализировали медицинские данные 95 тысяч матерей и их дочерей до 8 лет, проживающих в Норвегии и Великобритании, основанные на информации из исследований 1990-1992 и 2002-2008 годов.

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Предыдущие исследования указывали на роль диеты, генетики и экологических факторов в развитии аутизма, но конкретная причина еще не установлена.

Диета матери влияет на риск аутизма у детей

Новейшее исследование глубже исследовало роль диеты и выявило, что "здоровая диета", которая включает регулярное употребление овощей, фруктов, орехов, рыбы и цельнозерновых продуктов, может уменьшить риск рождения ребенка с аутизмом на 22% по сравнению с диетами, содержащих высокое содержание жиров, обработанное мясо, сладкие напитки и рафинированные углеводы.

Исследование также выявило, что дети от матерей, которые придерживались здоровой диеты во время беременности, имели на 24% меньше шансов на развитие социальных и коммуникационных проблем, независимо от аутизма. Они отметили, что эта связь была особенно заметна среди пар мать/дочь по сравнению с мать/сын.

Почему возникает такая связь

Ученые подчеркивают, что их исследование не определяет, почему именно "здоровая диета" может снизить риск развития аутизма, но предполагают, что влияние питания на ДНК или иммунную систему может быть ключевым фактором. В то же время они указывают, что данные не смогли четко определить, являются ли эти связи причинно-следственными, или влияют другие факторы.