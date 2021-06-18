Массовое отравление суши в Харькове: как все объяснили в сети "Якитория"

В Харькове случилось массовое отравление, в результате которого госпитализировали с энтероколитом по меньшей мере 54 человека. Выяснилось, что все они ели в заведении японской кухни "Якитория". В сети рассказали, что начали расследование, но пока не знают причину.

Также предложили материальную компенсацию всем пострадавшим. Об этом сказали в пресс-службе "Якитория" 18 июня. Людей начали госпитализировать за день до этого.

Об этом случае Массовое отравление людей в Харькове: число пострадавших возросло до 45

Заведение закрыли и начали проверку

После того, как стало известно об инциденте, заведение закрыли. Это сделали, чтобы его продезинфицировать.

Также сеть начала собственное расследование, чтобы выяснить причину массового отравления. Говорят, что уже проверили документы поставщиков курицы и яиц. Они полностью соответствуют требованиям.

Сейчас ждем результаты анализов продуктов из больницы и лабораторий. Все продукты ресторана сразу же после звонков пострадавших отправили на проверку,

– рассказали журналистам в "Якитории".

Кроме этого, сказали, что продолжается служебное расследование. Таким образом хотят предотвратить возможность такого события в будущем.

Готовы помогать пострадавшим

В сети добавили, что поддерживают связь с медиками и всеми, кто отравился. Также выразили готовность компенсировать расходы на лечение пострадавших.

В день, когда об этом стало известно госпитализировали 16 детей и 38 взрослых. Медики оценивали их состояние как средней тяжести.