Также предложили материальную компенсацию всем пострадавшим. Об этом сказали в пресс-службе "Якитория" 18 июня. Людей начали госпитализировать за день до этого.

Об этом случае Массовое отравление людей в Харькове: число пострадавших возросло до 45

Заведение закрыли и начали проверку

После того, как стало известно об инциденте, заведение закрыли. Это сделали, чтобы его продезинфицировать.

Также сеть начала собственное расследование, чтобы выяснить причину массового отравления. Говорят, что уже проверили документы поставщиков курицы и яиц. Они полностью соответствуют требованиям.

Сейчас ждем результаты анализов продуктов из больницы и лабораторий. Все продукты ресторана сразу же после звонков пострадавших отправили на проверку,

– рассказали журналистам в "Якитории".

Кроме этого, сказали, что продолжается служебное расследование. Таким образом хотят предотвратить возможность такого события в будущем.

Готовы помогать пострадавшим

В сети добавили, что поддерживают связь с медиками и всеми, кто отравился. Также выразили готовность компенсировать расходы на лечение пострадавших.

В день, когда об этом стало известно госпитализировали 16 детей и 38 взрослых. Медики оценивали их состояние как средней тяжести.

Обратите внимание! 7 июня в лагере Green Park в поселке Сергеевка отравились несколько десятков детей. У них обнаружили сальмонеллез, поэтому некоторых пришлось госпитализировать. Через 10 дней сообщили, что в этом лагере нарушили правила закупки продуктов. В частности, там была колбаса без маркировок. Вероятно, именно в ней была сальмонелла.