Рада разрешила использовать для оплодотворения репродуктивные клетки погибших военных

Верховная Рада Украины исправила норму закона и позволила семьям военных бесплатно сохранять репродуктивные клетки и использовать их для оплодотворения.

Законопроект №10448, который получил поддержку от 264 народных депутатов, вводит новые правила по хранению и использованию репродуктивных клеток военных после их гибели.

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Что изменили в законопроекте

В случае смерти лица, его репродуктивные клетки будут бесплатно храниться в течение трех лет. После этого срока возможно продление хранения за счет человека, указанного в официальном распоряжении умершего.

Закон дает право лицу, которое сохраняет свои репродуктивные клетки в соответствии с законом, установить их дальнейшую судьбу в случае своей смерти.

Важным моментом является то, что в случае использования репродуктивных клеток для оплодотворения, при наличии официального согласия, умерший будет признан отцом или матерью ребенка.

Также документ отмечает, что нотариально заверенные волеизъявления человека, перед вступлением в силу этого закона об использовании его собственных репродуктивных клеток, являются основанием для использования вспомогательных репродуктивных технологий с этими клетками. То есть для оплодотворения можно будет использовать различные технологии.

Скандал из-за запрета использования репродуктивных клеток

В конце января возмущение вызвала норма законопроекта о том, что после гибели военного хранение его репродуктивных клеток прекращается с последующей их утилизацией.

После этого в Минздраве заверили, что законодательную коллизию уберут. А комментируя эту ситуацию председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий объяснил, что закон касался исключительно военнослужащих, которые в результате травмы потеряли возможность иметь детей, а не погибших воинов. Поэтому посмертное использование биологических материалов не было нормировано.