Проведен анализ диссертации оперной певицы и заведующей кафедрой хирургии Винницкого национального медицинского университета им. М.И. Пирогова, Виктории Петрушенко, показал факты плагиата по русским книгам и десяти другим диссертациям.

Плагиат и обман

Выявленные факты плагиата в докторской диссертации Виктории Петрушенко относятся не только к российской книге, но и к десяти другим диссертациям. Кроме того, научное сообщество также сообщает о фальсификации его эксперимента на собаках, связанного с исследованием панкреатита.

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В диссертации Петрушенко отмечается, что она проводила эксперимент на собаках, "содержащихся в условиях вивария Винницкого национального медицинского университета им. М.И. Пирогова". Однако на самом деле все данные, которые она приводит в своей работе, а именно в разделе "Результаты исследований и их обсуждение" и "Выводы", оказались копией автореферата российской докторской диссертации В. В. Шабанова, который представила Петрушенко как свои собственные.



Плагиат в работе Виктории Петрушенко / Ошибки и фальсификации научных исследований

Выводы экспертов

После исследования авторы отчета приходят к выводу, что в диссертации Петрушенко найден яркий пример обмана, соответствующего описанному в Законе об образовании (ст. 42, п. 4) как "предоставление заведомо ложной информации о собственной образовательной (научной, творческой) деятельности или организации образовательного процесса". К формам обмана относятся академический плагиат, самоплагиат, фабрикация, подлог и списывание.