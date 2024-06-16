Может убить человека за 2 дня: в Японии распространяется опасный бактериоз
В Японии распространяется заболевание, вызванное редкой "мясоедной бактерией". Оно способно убить человека в течение 48 часов.
Об этом сообщили в Bloomberg. Там рассказали детали о распространении бактериоза.
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В Японии распространяется редкий бактериоз
В издании отмечают, что, по данным Национального института инфекционных заболеваний, количество случаев синдрома стрептококкового токсического шока по состоянию на 2 июня достигло 977, что выше рекордных 941 случая, зарегистрированных за весь прошлый год.
Там указали, что стрептококк группы А обычно вызывает отек и боль в горле у детей, известные как "ангина", но некоторые типы бактерий могут привести к быстрому развитию симптомов, включая боль и отек конечностей, лихорадкой, низким кровяным давлением, некрозом, проблемами с дыханием, недостаточностью органов.
Известно, что заболеванию более подвержены люди старше 50 лет.
Большинство смертей происходит в течение 48 часов,
– заявил профессор инфекционных заболеваний Токийского женского медицинского университета Кен Кикучи.
По его словам, при нынешних темпах заражения количество случаев заболевания в Японии может достичь 2500 в этом году, а "ужасный" уровень смертности может составить 30%. Он призвал людей соблюдать гигиену и обрабатывать любые открытые раны.
Смерть от нового птичьего гриппа: коротко
- В этом году в начале июня стало известно, что в Мексике зафиксировали первый в мире случай смерти человека от нового штамма птичьего гриппа A (H5N2). Также он является первым лабораторно подтвержденным заражением этим штаммом гриппа.
- Известно, что умершему мужчине было 59 лет. Первые симптомы болезни он начал испытывать в апреле, включая лихорадку, затрудненным дыханием, диареей, тошнотой и общей слабостью.
- После того, как он обратился к врачам через несколько дней, его госпитализировали. Мужчина уже был прикован к постели по другим причинам до того, как начались симптомы заболевания. Несмотря на усилия врачей, пациент умер в тот же день от осложнений.
- Позже, в мае, было лабораторно подтверждено, что мужчина был инфицирован новым штаммом вируса птичьего гриппа A (H5N2). Источник инфекции остается неизвестным, но известно, что он не контактировал с птицами или другими животными.