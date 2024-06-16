Может убить человека за 2 дня: в Японии распространяется опасный бактериоз

В Японии распространяется заболевание, вызванное редкой "мясоедной бактерией". Оно способно убить человека в течение 48 часов.

Об этом сообщили в Bloomberg. Там рассказали детали о распространении бактериоза.

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В Японии распространяется редкий бактериоз

В издании отмечают, что, по данным Национального института инфекционных заболеваний, количество случаев синдрома стрептококкового токсического шока по состоянию на 2 июня достигло 977, что выше рекордных 941 случая, зарегистрированных за весь прошлый год.

Там указали, что стрептококк группы А обычно вызывает отек и боль в горле у детей, известные как "ангина", но некоторые типы бактерий могут привести к быстрому развитию симптомов, включая боль и отек конечностей, лихорадкой, низким кровяным давлением, некрозом, проблемами с дыханием, недостаточностью органов.

Известно, что заболеванию более подвержены люди старше 50 лет.

Большинство смертей происходит в течение 48 часов,

– заявил профессор инфекционных заболеваний Токийского женского медицинского университета Кен Кикучи.

По его словам, при нынешних темпах заражения количество случаев заболевания в Японии может достичь 2500 в этом году, а "ужасный" уровень смертности может составить 30%. Он призвал людей соблюдать гигиену и обрабатывать любые открытые раны.

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