Случайная находка: в носу у подростка вырос зуб

В Японии хирурги столкнулись с чрезвычайно редким случаем: у мальчика школьного возраста в носовой полости обнаружили полностью сформированный зуб. Он был располагался не в костной ткани, как это обычно бывает с лишними зубами, а вырастал из мягких тканей носа.

Остальной зубной ряд у пациента был абсолютно нормальным, и только этот зуб выбрал для себя необычное место, пишет 24 Канал со ссылкой на BMJ Case Reports.

Также на тему Зубная боль: чем помочь себе до визита к врачу и какие лекарства пить

Операция прошла успешно – врачам удалось аккуратно удалить лишний зуб без осложнений. Уже через месяц после вмешательства мальчик полностью выздоровел. Медики отмечают, что это лишь один из примерно 80 задокументированных случаев в мире, когда зуб вырастал в носу полностью или частично.

Как зуб оказался в носу

Мальчик обратился к стоматологу с жалобами на неправильный прикус. Во время обследования на рентгеновском снимке врачи заметили в правой ноздре фрагмент, похожий на зуб. При этом у парня не было ни травм, ни хирургических вмешательств в области верхней челюсти – то есть никаких очевидных причин для такой аномалии.

Особенность этого случая еще и в том, что зуб не был связан с костью, а держался на мягкотканном "стебле", подобном полипу. Современная компьютерная томография помогла точно определить расположение зуба перед операцией.



Как выглядит удаленный зуб / Фото BMJ Case Reports

Несмотря на отсутствие неприятных симптомов, врачи настояли на хирургическом вмешательстве: оставлять лишний зуб в носу опасно из-за риска воспалений и возможных проблем с дыханием. Специалисты привели в своей статье еще один пример: во время операции под общим наркозом зуб, оставшийся в носу другого пациента, случайно попал в горло.

Исследовав удаленный образец, специалисты подтвердили: это был настоящий зуб, с дентином, эмалью и даже участком эпителия. Авторы медицинской статьи предполагают, что подобные аномалии могут возникать во время внутриутробного развития – когда клетки, которые должны дать начало зубам, перемещаются в соседние ткани. В результате, эмбриональные зачатки "путают" пути и начинают развиваться не в челюсти.