Ученые разработали инновационную терапию для исправления генетической мутации, вызывающей хроническую гранулематозную болезнь. Это тяжелое нарушение иммунной системы, которое влияет на работу многих клеток, в частности нейтрофилов, сообщила биотехнологическая компания Prime Medicine, передает 24 Канал.

Также на тему Открыли первую в мире больницу без врачей

Редактирование генома

Через месяц после лечения у пациента не обнаружили серьезных побочных эффектов, а активность ключевого фермента в его нейтрофилах восстановилась примерно на две трети – этого достаточно для существенного усиления иммунитета.

Данные об исследовании пока только представлены компанией и не прошли независимую научную проверку.

Однако говорить об окончательном успехе пока рано: нужно минимум полгода, чтобы убедиться в приживаемости отредактированных стволовых клеток. Это подчеркивает специалист по генной терапии Аннарита Миччо из Института Imagine парижской детской больницы Некер.

Несмотря на это, подход считается очень перспективным, особенно учитывая положительные результаты предыдущих исследований на грызунах.

Финансовые вопросы

Несмотря на начальные успехи, Prime Medicine объявила об остановке собственного финансирования этого направления. В компании сообщили, что будут искать внешних партнеров для дальнейших клинических испытаний препарата PM359.

Это решение, как подчеркивает биохимик Дэвид Лю из Института Брода (MIT и Гарвард), один из основателей Prime Medicine, отражает непростые экономические реалии разработки генетических терапий для редких заболеваний.

Наука уже дошла до того уровня, когда генная инженерия реально помогает пациентам. Но в итоге все упирается не только в технологии, но и в экономику,

– объясняет Лю.

Развитие редактирования генома

В настоящее время единственная официально утвержденная CRISPR-терапия (CRISPR-Cas9) применяется для лечения двух болезней крови – серповидноклеточной анемии и β-талассемии. Стоимость одной дозы превышает 2 миллиона долларов, а внедрение проводится медленно как в США, так и в Великобритании.

Современные технологии редактирования генома теперь позволяют корректировать ДНК точнее, чем классические подходы CRISPR-Cas9.

Недавно у младенца впервые применили метод точечного редактирования – замену отдельных "букв" в ДНК. А прайм-редактирование еще универсальнее и позволяет программировать вставки, удаления или "переписывание" фрагментов ДНК с высокой точностью.

Вызовы лечения

Хроническая гранулематозная болезнь – идеальный кандидат для прайм-редактирования, ведь самую распространенную ее форму можно исправить, добавив всего два недостающих нуклеотида – это не под силу ни классическому CRISPR, ни точечному редактированию.

Впрочем, сам процесс пока сложный: нужно выделить стволовые клетки крови, отредактировать их, а затем вернуть в организм. Для каждого пациента препарат подбирают индивидуально, а перед трансплантацией приходится проходить химиотерапию для уничтожения старых клеток.

Prime Medicine продолжит развивать прайм-редактирование, и теперь сосредотачивается на терапиях прямого введения, в частности для лечения муковисцидоза и некоторых заболеваний печени.