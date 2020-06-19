Нагрузка на больницы, которые вовлечены в противодействие коронавирусной болезни, увеличилась. Прежде всего речь идет о реанимациях, они переполнены пациентами в тяжелых состояниях.

Об этом в эфире 1+1 заявила главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко.

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Переполнено отделение реанимации. Последний месяц 8-10 больных в тяжелом состоянии, из которых от 1-3 инфицированных требуют подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких,

– рассказала Антоненко.

По словам врача, уменьшение смертности от коронавируса не наблюдается, умирают больные "с выраженной дыхательной недостаточностью".

Клиническая картина типична: врачи уже научились отличать COVID-19 от других инфекций

Так, Людмила Антоненко отметила, что большой процент больных COVID-19 поступают в больницу с высокой лихорадкой сразу.

Мы ее уже отличаем от пневмонии, которая также наблюдается. Даже если нет положительного ПЦР-теста, то есть клиническая картина. Есть определенные изменения на компьютерной томографии легких,

– пояснила врач.

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Известно, какой препарат используют в терапии больных

Антоненко подтвердила, что врачи используют препарат Дексаметазон, он помогает уменьшить воспалительный процесс и ослабление иммунной системы.

Врач призвала украинцев придерживаться карантинных правил. По ее словам, увеличение количества инфицированных больных связано с игнорированием мер, которые были определены карантином.