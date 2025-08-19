В исследовании, результаты которого недавно опубликованы в журнале Cell, приняли участие четверо людей с тяжелыми двигательными ограничениями из-за бокового амиотрофического склероза или инсульта ствола мозга. Всем им имплантировали миниатюрные электроды в моторную область коры головного мозга, пишет 24 Канал.

Новый способ распознавания мыслей

Мы захотели проверить, возникают ли подобные паттерны мозговой активности, когда человек просто представляет определенные слова, даже не открывая рта. Наши эксперименты показали: такой подход может быть не менее эффективной, но гораздо более комфортной альтернативой для людей с параличом,

– объясняет нейробиолог Беньямин Мешеде-Краса из Стэнфордского университета.

Во время экспериментов участникам предлагали проговаривать слова и фразы вслух, а затем – просто представлять их произношение. Анализ показал, что паттерны мозговой активности во время реальной попытки говорить и во время внутренней речи очень похожи (хотя сигналы воображаемой речи немного слабее).

Точность распознавания и значение

Чтобы расшифровывать такие слабые сигналы, команда научила искусственный интеллект распознавать до 125 000 различных слов. Для того, чтобы система реагировала только на настоящую внутреннюю речь, исследователи добавили своего рода "слово-пароль": искусственный интеллект активируется только тогда, когда человек в воображении произносит фразу "Читти-Читти Бенг-Бенг". Точность распознавания пароля составила 98%.

В целом алгоритм смог правильно расшифровать воображаемое слово в 74% случаев. Это серьезный прорыв – хотя система еще уступает по надежности тем, которые расшифровывают попытки реальной речи, результаты перспективные.

Как отмечает еще один автор исследования, Фрэнк Уиллетт, дальнейшее развитие сенсорных технологий и машинного обучения уже в ближайшие годы сможет существенно повысить точность распознавания воображаемой речи, открывая принципиально новые возможности для общения людей с параличом.