В Киеве правоохранители разоблачили преступную схему уклонения от мобилизации военнообязанных, которую организовал кардиолог одного из частных медицинских центров вместе с сообщником.

Врач и его посредник предлагали военнообязанным "услугу" уклонения от мобилизации за немалую сумму – 11 тысяч долларов США. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, отметив, что обоим фигурантам грозит уголовная ответственность, пишет 24 Канал.

Как работала схема уклонения от мобилизации?

По данным следствия, кардиолог вместе с посредником не только сами были вовлечены в сделку, но и подключили к схеме врачей государственных медучреждений. Они помогали создавать фиктивные диагнозы для военнообязанных, которые хотели избежать службы, чтобы те могли быть исключены из воинского учета.

Сценарий был тщательно продуманный. Клиента направляли к "нужным" врачам, где ему назначали стационарное лечение. Далее – инструктаж: что говорить на обследованиях, как имитировать жалобы, даже как дышать, чтобы на выходе получить правильный диагноз. В этом конкретном случае речь шла об астме, которая якобы вызвала осложнения с сердцем.

За каждый этап – направления, "обследования", стационар – взимался отдельный взнос. Общая сумма доходила до впечатляющих 11 тысяч долларов. Под контролем правоохранителей пациент под прикрытием оплатил половину этой суммы – 5 500 долларов за начальный этап "лечения".

В результате "пациент" получил медицинские заключения и ряд выписок, которые позволяли ему избежать мобилизации. В прокуратуре уточняют: подобные схемы не только являются преступлением, но и создают угрозу для работы всего медицинского и военного сектора страны.