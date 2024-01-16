Влияет ли размер члена и влагалища на качество секса

Люди склонны искать идеал и равняться на него. Особенно если речь идет о табуированных темах, о которых не принято говорить на публику.

В эту категорию входят и наши половые органы. Истории по подростковости, недостоверные исследования и комментарии горе-экспертов породили немало мифов об их "идеальном" размере и форме. 24 Канал. Однако факт только один: совершенства в этом вопросе не существует. Более того, размер и ширина никак не влияют на удовольствие от секса.

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К примеру, вагины отличаются по форме, цвету и размеру. Однако это не означает, что какой-нибудь пенис может быть слишком большим или слишком маленьким для конкретной женщины. А если бы это и было так, тампоны продавались бы по размерам, а не по количеству выделений.

Да и исследование, в котором участвовали 657 женщин, продемонстрировали, что не существует понятия "нормальное влагалище", стандартных размеров и форм, к которым нужно стремиться. Так что гораздо важнее здоровье половых органов, чем их внешний вид.

Однако для многих этого утверждения недостаточно. И чтобы развеять устаревшие предубеждения, делимся несколькими фактами и советами, которые действительно имеют смысл.

Факт 1. Влагалище подстраивается под размер члена

Вагина состоит из эластичной ткани, поддерживаемой горизонтальными мышцами тазового дна. Эта ткань может растягиваться и возвращаться к обычному размеру. Мышцы тазового дна сокращаются и расслабляются в зависимости от того, насколько возбуждена женщина. То есть, если во время секса с проникновением влагалище ощущается слишком узким, значит женщина не возбуждена настолько, чтобы мышцы тазового дна расслабились.

Благодаря эластичности влагалище подстраивается под пенис. Предположим, женщина занимается сексом с мужчиной, имеющим большой член. Если она возбуждена, мышцы расслабляются, выделяется влагалищная смазка, это означает, что проникновение не вызывает боли или дискомфорта. Но иногда природного увлажнения может не хватать и в этом случае получить удовольствие от секса будет очень сложно. Чтобы этого избежать можно использовать лубрикант.

Иногда нужно время, чтобы вагина подстроилась под размер члена, но в любом случае после секса она возвращается в привычное состояние. Это значит, что если потом у женщины будет партнер с меньшим пенисом, чем у предыдущего, он никуда не провалится. С новым партнером влагалище так же растянется до нужного размера.

Факт 2. Размер члена не влияет на качество секса

Размер, длина и ширина члена не влияют на сексуальное удовлетворение женщин. Проще говоря, партнерша может наслаждаться сексом и испытывать оргазм, независимо от того, какой пенис у мужчины. К такому выводу пришли сексологи Уильям Мастерс и Вирджиния Джонсон почти 60 лет тому назад.

В то же время размер пениса может повлиять на самооценку. Да, если мужчина переживает, что не сможет удовлетворить свою партнершу, у него может исчезнуть эрекция. Это называется синдромом тревожного ожидания сексуальной неудачи и исправляется с помощью работы с психологом или сексологом.

Однако, если времени на длительную терапию нет, можно попробовать разнообразные позы, усиливающие удовольствие.

Ноги на плечах. Это модифицированная версия миссионерской позы. Именно с нее и начинается весь процесс. Однако, как только мужчина проникнет внутрь, женщина должна переместить ноги на плечи партнера. Новый угол приведет к гораздо более глубоким ощущениям. Однако, экспериментируя, важно использовать лубрикант.

Это модифицированная версия миссионерской позы. Именно с нее и начинается весь процесс. Однако, как только мужчина проникнет внутрь, женщина должна переместить ноги на плечи партнера. Новый угол приведет к гораздо более глубоким ощущениям. Однако, экспериментируя, важно использовать лубрикант. На коленях. Эта поза, используемая многими парами, состоит в том, что женщина стоит в коленно-локтевой позе, а мужчина проникает сверху. Для баланса он держится за талию или плечи партнерши. Бедра, сжатые партнершей, делают проникновение более ощутимым. Это прекрасный вариант, чтобы усилить чувственность.

Эта поза, используемая многими парами, состоит в том, что женщина стоит в коленно-локтевой позе, а мужчина проникает сверху. Для баланса он держится за талию или плечи партнерши. Бедра, сжатые партнершей, делают проникновение более ощутимым. Это прекрасный вариант, чтобы усилить чувственность. На кресле. Позу лучше всего повторять на стуле с высокой спинкой. Мужчина должен сесть, слегка расставив ноги, а женщина – "оседлать" партнера.

Это лишь несколько идей, которые могут ускорить наступление кульминации. Однако не стоит зацикливаться только на них. Зимние ночи длинные, так что можно подыскать лучший вариант для себя.

Факт 3. Все индивидуально

Средняя длина влагалища составляет около 8 сантиметров, средний размер эрегированного члена – 12 – 15 сантиметров. Одной женщине с влагалищем 9 сантиметров может понравиться секс с мужчиной, у которого пенис 11 сантиметров, а другой женщине с такими же параметрами – нет. Все индивидуально и скорее всего не связано с размером члена, потому что хороший секс – это редко о размере, а о чувствах, эмоциях и предпочтениях.

Если женщина верит в астрологию и считает, что отношения с Тельцами не принесут ей счастья, дело не в том, кто этот мужчина по знаку зодиака, а в том, как женщина относится к этому. Так и с размером члена. Если женщина уверена, что ее может удовлетворить только член более 18 сантиметров, то это исключительно восприятие конкретной женщины.

Но чаще всего нереалистичные стандарты становятся причиной беспокойства для самих мужчин. 45% опрошенных недовольны размером своего члена и хотели бы, чтобы он был больше. Хотя на самом деле 95% из них попадают в средний размерный диапазон. При этом только 15% женщин недовольны размером члена своего партнера.

При этом заметим: аномально маленькие пенисы встречаются, их называют микропенисами, но очень редко: только 0,6% мужчин в мире. Микропенис обычно выявляют еще в детстве. А исправить эту проблему в подавляющем большинстве помогает гормональное лечение.

Итак, огромные вагины и крошечные пенисы – это стереотипы, порождающие плохие шутки и комплексы, а не реальное препятствие к хорошему сексу. Такие предупреждения возникают из-за просмотра порно и ложного уравнения размера пениса к физической и сексуальной силе мужчины. Поэтому не будьте пристрастными к телам других людей, тем более если размер не имеет никакого значения.