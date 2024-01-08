Почему тонометр постоянно показывает разные значения артериального давления

На давление может влиять пища и напитки, вредные привычки, физическая активность или психологические причины. Если вы исключили любое постороннее воздействие, а тонометр все равно показывает разные цифры АД, возможно, дело в самом приборе.

Какая погрешность допустима

Если вчера прибор для измерения АД, тонометр показывал одни цифры, а сегодня выдает другие, это не всегда является поводом для беспокойства. К примеру, показания тонометра, отличающиеся менее чем на 5-10 мм ртутного столба, можно не принимать во внимание.

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Такую разницу списывают на нормальные колебания артериального давления или их измерения на разных руках. Удобным вариантом является тонометр с функцией памяти. Можно отслеживать динамику изменения уровней АД. Сам тонометр измеряет АД с некоторой погрешностью, обычно до ±3 мм ртутного столба.

Что влияет на АД

Если же разница в изменениях АД больше 10 – 15 мм ртутного столба, возможно, на него повлияла:

Еда и напитки. Пищевые продукты могут влиять на уровень артериального давления. Повышает АД пища с высоким содержанием соли или тирамина, выдержанные сыры типа чедера или пармезана, колбасные изделия, маринованные или ферментированные продукты, например, квашеная капуста, кимчи или тофу. Напротив, снижение артериального давления может привести к употреблению зелени, ягод, йогурта без добавок и свеклы.

Сладкие напитки и напитки с кофеином, например кофе и энергетики, способны повысить, а различные соки, вроде свекловичного, томатного, гранатового и кисломолочного напитка, снизить артериальное давление. Несмотря на то, что диетические привычки влияют на АД, мы не рекомендуем справляться с повышенным или пониженным давлением с помощью пищи. Лучше всего обратиться к врачу для подбора терапии.

Вредные привычки. Артериальное давление повышается из-за курения обычных или электронных, даже без никотина, сигарет и употребления алкоголя.

Определенные состояния организма. Ученые выяснили, что наполненный мочевой пузырь приводит к повышению АД, в некоторых случаях до 33 мм ртутного столба от привычных показателей.

Температура в помещении. Холод способствует повышению, а тепло – снижению АД.

Физическая активность. Очевидно, что пробежка или силовая тренировка перед измерением приведут к повышенным результатам артериального давления. Однако на его уровень могут повлиять даже незначительные, на первый взгляд, вещи, например разговор или движение при измерении.

Психологические причины. Стресс кратковременно повышает уровень АД из-за выбросов в кровь, адреналина и кортизола. Источником стресса часто бывает сама ситуация измерения АД, особенно в медицинском учреждении. Такое состояние называется синдром белого халата.

Именно поэтому специалисты рекомендуют измерять артериальное давление, соблюдая ряд правил. которые вы можете прочитать в нашей статье.

Если все эти правила выполнены, но цифры на тонометре каждый раз меняются, может быть проблема в самом приборе. Это легко решается заменой старого прибора новым.