Расстройства пищевого поведения у женщин: почему возникают, чем опасны и как лечить

Человек ест от рождения. Казалось бы, что может быть более естественным и понятным, чем потребление пищи? Впрочем, отношения с едой - болезненный вопрос для миллионов людей во всем мире. Желание вписываться в стандарты конвенциональной красоты, влияние масс-медиа, давление общества - часто приводят к психологическим проблемам, связанным с питанием.

Строгие диеты и ограничения переедания, которые затем сопровождаются чрезмерными физическими нагрузками и чувством вины, навязчивые мысли о весе – по статистике, в мире не менее 30 миллионов человек имеют те или иные расстройства пищевого поведения (РПП). С проблемой могут сталкиваться люди любого возраста и пола, однако чаще всего РПП страдают женщины, а проблемы начинаются еще в подростковом возрасте.

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Почему возникают расстройства пищевого поведения, как это связано с нашими эмоциями и чем они опасны, 24 канала рассказала об этом 24 Каналу рассказала Людмила Волянская, практический психолог, психотерапевт, психоаналитик психоаналитик МЦ "Лелека".

Какими бывают расстройства пищевого поведения

Любую проблему с питанием можно отнести к одной из трех абсолютно отличных между собой категорий:

Ограничительные расстройства пищевого поведения: анорексия, булимия, орторексия и компульсивное переедание.

Эмоциональное переедание: возникает на фоне стресса, когда абсолютно психоэмоционально истощенный человек для того, чтобы хоть как-то восстановить свой энергетический ресурс, вынужден переедать.

Ожирение: расстройство пищевого поведения, связано с психологической зависимостью от пищи, осложненный неправильными пищевыми привычками.

Наиболее распространенными являются именно ограничительные расстройства пищевого поведения.

Для анорексии характерно стремление к существенному ограничению пищи из-за страха набрать лишний вес, или из-за негативного восприятия собственного тела. Часто анорексия сопровождается экстремальным похудением и серьезными проблемами со здоровьем.

Булимия – это расстройство, при котором люди периодически переедают, а дальше, чтобы освободиться от лишнего, принимают слабительное или вызывают у себя рвоту.

Орторексия как расстройство сопровождается фиксацией на здоровом питании с избеганием употребления определенных групп продуктов.

Компульсивное переедание проявляется неконтролируемым потреблением пищи в больших объемах за короткие промежутки времени.

Почему возникают расстройства пищевого поведения

В основе всех ограничительных расстройств пищевого поведения заложены две важные составляющие:

Характер питания: что вы едите? когда вы едите? сколько вы едите?

Этот элемент как раз и показывает нам ограничительную составляющую расстройства. Но он не является самым главным, а лишь проявляется, как симптом расстройства. Поэтому, когда люди с РПП фокусируют свое внимание только на питании, корректируя свой рацион, они не достигают желаемого результата.

Отсутствие эмоциональной саморегуляции.

Абсолютно все люди, которые имеют ограничительные РПП, не понимают свои эмоции, не осознают их, не умеют их проявлять и ими управлять.

Людмила Волянская "Всем нам знакомы такие понятия как чувство вины, стыд, страх, агрессия или отвращение, однако в конкретной ситуации иногда бывает трудно ответить себе на вопрос "Какую эмоцию я чувствую именно сейчас"? У людей с ограничительными расстройствами пищевого поведения обычно отсутствует не только возможность назвать свою эмоцию, но и возможность прожить ее в полном объеме. То есть при ограничительных РПП контакт между человеком и его эмоциями почти полностью отсутствует."

Если обратить внимание на телесные проявления человека, который имеет анорексию или орторексию, можно заметить, что он очень напряжен, скован, транслирует растерянность. Такого человека постоянно сопровождают страх и стыд, хотя он и пытается изо всех сил от них избавиться. Непонимание того, что именно вызывает эти эмоции, не дает возможности справиться с проблемой. Рядом с такими людьми возникает огромная эмпатия, их хочется жалеть, окутывать заботой.

При булимии и компульсивном переедании ключевыми эмоциями, которые скрывает человек, являются злость, обида и тотальное недовольство собой. Такие люди запрещают себе испытывать большой спектр эмоций, вытесняя их, или заменяя скукой.

Обретение навыков эмоциональной саморегуляции ведет к тому, что человек просто не сможет издеваться над своим организмом, вызывая у себя рвоту. Построение причинно-следственных связей жизни, понимание в каком направлении двигаться, как строить личные отношения и границы – все это крайне необходимо для того, чтобы освободиться от ограничительных расстройств пищевого поведения.

Еда, естественно, должна быть отделена от обыденного. Мы не должны направлять на нее свои эмоции. Эмоции даются нам для того, чтобы умело управлять своей жизнью. Люди, которые не умеют управлять своими эмоциями, и соответственно, жизнью, связывают все свои эмоции с едой. Они обращают на нее слишком много внимания, думают о ней или о ее отсутствии. Получается, единственное, чем могут управлять люди с ограничительными РХП – это еда.

С точки зрения психической организации, люди, которые имеют ограничительные расстройства пищевого поведения находятся на пограничном уровне. Для них характерны: перфекционизм, заниженная самооценка, болезненное восприятие критики. К тому же в культуре утвердилось мнение о том, что красота – это о худобе.

А если в анамнезе доступен эпизод, когда в детстве было немного лишнего веса, во взрослом возрасте есть все предпосылки, чтобы человек попал в ограничительную связь "недоедание-переедание"., В результате накладываемых ограничений, организм систематически недополучает достаточное количество питательных веществ, и рано или поздно возникает срыв, который сопровождается перееданием.

Людмила Волянская "За перееданием по пятам следуют паника и страх, и единственное, что может от них спасти – это недоедание, голодание, рвота. Решить проблему – это разорвать эту связь, перестать недоедать, и, как следствие – перестать переедать, убрать эмоции и контроль от еды полностью."

Чем опасны расстройства пищевого поведения для женщин

Ограничительные расстройства пищевого поведения имеют серьезное влияние на здоровье женщины и на ее репродуктивную функцию. Они могут приводить к серьезным психологическим и физиологическим проблемам, нарушениям работы различных систем организма, нарушению менструального цикла и аменорее, что снижает вероятность зачатия.

Нехватка питательных веществ и экстремальное похудение также влияют на овуляцию и возможность наступления беременности.

Расстройства пищевого поведения и беременность

Расстройства пищевого поведения у беременных, их физическое и психическое состояния напрямую влияют на процесс протекания беременности. Само по себе состояние беременности можно назвать кризисным, оно нуждается в адаптации, поскольку инициируется актуализация проживания процессов психосексуального и эмоционального развития, внутренних переживаний из прошлого, которые были вытеснены, или забыты. В первом триместре женщина актуализирует опыт раннего взаимодействия с собственной матерью.

Все эмоции, конфликты и ощущение безопасности выходят на поверхность. Во втором триместре проживается процесс сепарации от материнской фигуры, что является не менее эмоциональным. Тем более собственный ребенок, что уже может активно двигаться, показывает процесс внутриутробной сепарации – "я толкаю тебя, когда хочу, даже, когда ты спишь, значит я уже могу хотеть отличного от тебя". В третьем триместре для женщины приобретает значимость триада "я-мама-папа", что вызывает новую волну эмоций.

Людмила Волянская "Как видим, не имея опыта эмоциональной саморегуляции, есть немало причин, почему у женщины во время беременности, внимание может быть сконцентрировано на еде, ее гораздо проще контролировать, и ею можно перекрывать те эмоции, которые трудно осознать и назвать."

Не забываем также, что культ красоты распространяется также на беременных женщин и на рожениц. Образ своего тела не воспринимается, возникают сравнения, "это не естественно, стыдно иметь лишний вес и растяжки", усиливается тревожность. Для того, чтобы защититься, психика диссоциирует: отдельно женщина, отдельно тело, в которое можно положить или не положить любое количество еды.

Расстройства пищевого поведения у беременных, сопровождающиеся тревожными состояниями психики, могут влиять на развитие плацентарной недостаточности, осложнения процесса родов, преждевременное наступление родов. Провоцируют уязвимость ребенка к инфекционным заболеваниям в раннем детстве. Нужно понимать, что мы уже имеем дело с эпигенетикой.

Даже, когда с генами все в порядке, изменения в функционировании генов, когда мать страдает от РХП, могут привести к тому, что ребенок будет болеть сахарным диабетом или гипотиреозом. Дисфункциональное питание может вызвать у беременной дефицит витамина В, что непосредственно участвует в формировании центральной нервной системы ребенка. Дефицит железа вызывает у женщины анемию, вследствие чего возникает гипоксия плода.

Среди других проблем, возникающих вследствие РПП: дети рождаются с недостаточным или избыточным весом, синдром дефицита внимания и гиперактивности вследствие неправильного формирования нервной системы, различные реакции на сенсорные воздействия.

Людмила Волянская ""Врач на приеме сказал, что я много набрала веса" – необходимо почиститься, ограничить питание. "Ребенок стал меньше двигаться, я волнуюсь" – нужно поесть, снять тревожность. Беременная женщина ассоциирует еду с эмоцией, даже не осознавая ее, блокирует негативные, получает позитивные."

Психотерапевту важно понять, какой аффект для женщины, страдающей РПП важнее, какого удовольствия не хватает. Любая коррекция питания осуществляется вместе с врачом. С психотерапевтической точки зрения беременной необходимо усилить мотивацию заботы о ребенке, повысить ценность материнской идентичности, тем самым подводя к правильным действиям в питании.

Женщины, которые до беременности имели проблемы РПП и вышли в ремиссию, в процессе могут придерживаться нормального питания за счет того, что они наконец-то ощутили то самое состояние совершенства и реализации своей репродуктивной функции, твердо оценивают свою значимость. При активных формах РПП во время беременности, они имеют тенденцию модифицировать: анорексия в компульсивное переедание, или компульсивное переедание в булимию.

Чтобы заподозрить РПП у беременной следует обратить внимание на следующие симптомы:

недостаточный набор веса;

чрезмерные физические нагрузки;

ограничение приема пищи;

подсчет калорий;

хроническая усталость;

потребление пищи в одиночестве для отсутствия контроля;

отсутствие переживаний за состояние ребенка;

постоянная озабоченность весом.

Женщины, которые хотят забеременеть и страдают расстройствами пищевого поведения, должны тщательно готовиться. Прежде чем корректировать рацион, следует сознательно подойти к вопросу эмоциональной саморегуляции, самостоятельно или с помощью психотерапевта определить уровень зрелости собственной личности, сформировать материнскую идентичность, которая будет в значительной степени поддерживать мотивацию питаться правильно и достаточно. Уделить внимание созданию материнской компетентности в вопросе безопасности и здоровья будущего ребенка.

Бессознательное отношение матери к ребенку, в том числе и пережитый ранний опыт, гораздо сильнее влияют на ребенка чем сознательный. Расстройства пищевого поведения имеют глубинные причины в психической сфере, и их решение является лучшим фундаментом к наступлению беременности и рождения здорового ребенка.