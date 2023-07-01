Все о буллинге: как понять, что вашего ребенка оскорбляют в школе

Более трети детей сталкиваются с буллингом, или травлей, в школе. Но они не всегда готовы поделиться этим с родителями.

Что такое буллинг

В широком смысле буллингом называют такое поведение, когда сильный обижает слабого любым способом – затрагивая словесно или принося физическую боль.

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Не все конфликты – это буллинг. Норвежский психолог Дан Олвеус описал критерии буллинга в 1994 году. По его мнению, травля это то, что:

повторяется каждый раз;

длится долго;

делается намеренно, чтобы ранить или нанести дискомфорт — физически, на словах, вживую или онлайн.

травля – это отношения обидчика и жертвы. Если происходит конфликт между людьми примерно равной силы, это не буллинг.

Как понять, что ребенка обижают

Взрослым следует быть внимательными и находиться в контакте с ребенком, чтобы не пропустить признаки буллинга.

Что должно насторожить взрослых в поведении школьника:

он выглядит грустным и подавленным после школы или после того, как посидит в телефоне или за компьютером;

или, напротив, неестественно весел и говорит, что все хорошо, но звучит это неискренне;

на вопрос о том, с кем дружит в школе, отвечает, что не с кем;

занимается самоповреждением – на теле есть порезы, ожоги или следы от щипков;

жалуется на недомогание и просит остаться дома – при этом врачи не видят признаков болезни, а симптомы проходят, как только угроза в виде похода в школу исчезает;

не ест или, напротив, переедает;

плохо спит или мочится ночью в постель;

приходит домой без денег и личных вещей – вещи испорчены;

хуже учится и справляется с погрузкой на дополнительных занятиях и кружках;

говорит о нежелании жить.

Кто чаще становится жертвой буллинга

Риск стать жертвой травли зависит от стиля воспитания в семье, личностных особенностей ребенка и культуры сообщества, в котором он живет.

Психологи считают, что чем строже обращаются с ребенком дома, тем больше риск, что он станет булером. Строгий стиль воспитания способствует тому, что ребенок будет оскорблять более слабых или присоединится к группе обидчиков. И, напротив, слишком сильное попечение повышает риск стать жертвой травли.

Если вы заметили у ребенка поведение, описанное выше, помните: это признаки не только травли. К ним всегда следует относиться осторожно. Это могут быть симптомы депрессии. Если вы не понимаете, что происходит с ребенком, следует обратиться к психологу или медицинскому специалисту за помощью.