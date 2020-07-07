Ранний брак увеличивает вероятность злоупотребления алкоголем у людей с генетической предрасположенностью к алкоголизму.

К такому выводу пришла международная группа ученых, пишет medicalxpress.

Также на тему: Почему нельзя пить алкоголь в жару

Авторы нового исследования отмечают, что предыдущие научные работы обычно свидетельствовали о том, что брак смягчает и сдерживает генетическую предрасположенность к алкоголизму. Но в старых исследованиях ученые обычно фокусировались на старших возрастных группах.

Мы обнаружили, что брак не всегда защищает молодых людей от злоупотребления алкоголем. Фактически, мы обнаружили, что ранний брак (в возрасте до 21 года) обостряет риск употребления алкоголя среди тех, у кого есть генетическая предрасположенность к этому,

– рассказала Ребекка Смит (Rebecca Smith), соавтор исследования.

В новом исследовании авторы проанализировали выборку, включающую данные 973 человек в возрасте 21-25 лет, которые сообщали о регулярном злоупотреблении алкоголем.

Почему брак влияет на алкоголизм

Ученые считают свои находки важными, поскольку они демонстрируют, что на разных этапах жизни одни и те же факторы могут действовать на употребление алкоголя неодинаково. Кроме этого, исследование дает новую информацию о роли брака.

Ученые считают, что люди, которые рано женятся, могут ощутить его негативные последствия чаще, чем более взрослые люди. Это может объяснять частые проблемы в плане психики и злоупотребление алкоголем у молодых людей.