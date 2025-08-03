Ранний этап развития рассеянного склероза может длиться годами. Может пройти десятилетия до того, как появятся типичные неврологические симптомы.

Такие данные обнародовала группа ученых из Университета Британской Колумбии (Канада), и они могут существенно изменить подход к диагностике этого аутоиммунного заболевания. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open, сообщает 24 Канал со ссылкой на MedicalXpress.

Смотрите также Как часто ваш мозг "выключается" и о чем свидетельствует состояние как будто вы "не здесь"

Что обнаружили ученые?

Ученые проанализировали медицинские записи более 12 000 человек в провинции Британская Колумбия. Их выводы поражают: пациенты, которым впоследствии диагностировали рассеянный склероз, начинали чаще обращаться к врачам еще за 15 лет до появления основных неврологических проявлений.

Заметьте. Это первое исследование, которое охватывает такой длительный продромальный период – фазу, когда болезнь уже начала развиваться, но еще не проявила себя классическими симптомами, например нарушение зрения или координации.

"Ранние проявления могут быть очень общими, вроде усталости, головная боль, тревожность или боль. Поэтому склероз сложно обнаружить на ранней стадии", – объяснила профессор неврологии Хелен Тремлетт, ведущий автор исследования.

Как меняется поведение пациентов перед диагнозом?

На основе анализа ученые определили временные этапы, когда увеличивается количество визитов к врачам:

15 лет до диагноза – учащаются обращения к семейному врачу с жалобами на усталость, боль, головную боль, головокружение, депрессию.

12 лет до диагноза – начинаются регулярные консультации у психиатра.

8–9 лет до диагноза – возрастает количество визитов к неврологу и офтальмологу. Вероятно, из-за проблем со зрением или дискомфорта в глазах.

3–5 лет до диагноза – учащаются обращения в скорую помощь, а также назначаются МРТ и другие диагностические процедуры.

1 год до диагноза – пациенты посещают врачей разных специализаций, чаще проходят обследования, что сигнализирует об обострении скрытых изменений в мозге.

Почему это важные данные?

По словам исследователей, понимание ранних "красных флажков" может помочь врачам раньше выявлять болезнь, следить за пациентами в группе риска или даже применять профилактические вмешательства.

Это поможет врачам изучать биомаркеры, поведенческие сигналы, роль образа жизни. Также потенциально это может помочь понять, как и почему возникает рассеянный склероз.

Важно, что! Даже понимание того, что рассеянный склероз развивается постепенно, еще до того, как проявится клинически, открывает перспективы для новых подходов к ранней диагностике и лечению, которые могут замедлить или даже предотвратить тяжелые последствия.