Эти микроскопические генетические обломки, содержащие мутации, появляются в результате смерти предраковых и злокачественных клеток, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

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Чем раньше обнаружить онкологию, тем выше шансы на успешное лечение. Обычно прогноз для пациента ухудшается по мере прогрессирования болезни, особенно если опухоль уже успела распространиться.

Новое исследование рака

Однако мутации, которые запускают неконтролируемый рост клеток, часто возникают за десятилетия до того, как человек узнает о своем диагнозе. Именно этим вопросом и занялась команда исследователей под руководством Юйсюань Ван, онколога из Университета Джонса Хопкинса.

Для своего анализа ученые использовали уникальные архивные образцы плазмы крови, собранные еще 40 лет назад в рамках масштабного научного проекта. Они тщательно изучили две группы людей: 26 участников, у которых рак развился в течение полугода после сдачи крови, и 26 людей, которые оставались здоровыми по меньшей мере в течение 17 последующих лет.

Диагностика рака до появления симптомов

В результате исследования у семи человек, которым в течение четырех месяцев после сдачи крови поставили диагноз "рак", было обнаружено от одной до трех характерных мутаций, связанных с развитием опухолей. Интересно, что шестеро из этих пациентов сдавали кровь и раньше – примерно за 3 года до появления болезни. У двух из них ученые обнаружили те же генетические изменения и в более ранних образцах, что доказывает: признаки начала рака можно обнаружить за несколько лет до проявления клинических симптомов.

В некоторых случаях исследователи обнаружили от четырех до 90 уникальных мутаций в плазме крови, а в целом, ранние "генетические тревожные звоночки" удалось зафиксировать у 3 из 5 пациентов, чьи ранние образцы анализировались. Участники исследования имели различные виды онкологии – от рака молочной железы и толстой кишки до опухолей печени, легких, поджелудочной и прямой кишки.

Однако, несмотря на перспективные результаты, специалисты отмечают: пока остается непонятным, насколько одинаково чувствителен новый тест для различных типов рака. Причина в том, что опухоли различных органов выбрасывают в кровоток неодинаковое количество ДНК, что может влиять на эффективность выявления заболевания на ранних стадиях.

Однако эта работа открывает путь к созданию профилактических скрининговых программ, которые будут позволять выявлять рак за годы до появления первых симптомов. Впереди – дальнейшие, более масштабные исследования, которые помогут исключить ложноположительные результаты и подтвердить эффективность подхода для массового использования.