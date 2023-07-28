Раковые клетки будут атаковать сами себя: разработали новое лекарство против онкологии

Создали новую модель, которая может лечь в основу лекарства, которое буквально заставят раковые клетки работать против себя. Открытие важно, ведь этот способ будет иметь менее агрессивное влияние на организм, чем к примеру, химиотерапия.

Открытие сделали исследователи из Стэнфорда, пока они все еще исследуют этот механизм как концепцию будущего препарата. Но результаты обнадеживающие.

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Он будет превращать то, что нужно раковой клетке, чтобы остаться живой, в то, что ее будет убивать. То есть это будет как смена витамина на яд,

– объяснил профессор Джейсон Гествики.

По словам исследователей, новый препарат заставит работать рак против самого себя.

В чем суть нового метода

Новая конструкция модели в форме гантели не похожа ни на что в природе. На одном конце гантели – BCL6. Этот белок находится в здоровой ДНК каждой клетки и заставляет ее самоуничтожиться.

Но у человека с диагнозом "диффузная В-большеклеточная лимфома" BCL6 работает иначе. При этой форме рака белок отключает гены гибели клеток, делая клетки фактически бессмертными.

А с другой стороны, гантели – нормальный белок, который активирует эти гены смерти.

Против каких типов рака будут применяться лечение

Ученые стремятся создать механизм, чтобы при приближении этой гантели к раковой клетке запускался механизм самоуничтожения.

Ученые из Стэнфорда убеждены, что концепция потенциально может сработать для половины всех видов рака, имеющих известные мутации белков, стимулирующих рост.

Поскольку лечение основывается на мутированных белках, производимых раковыми клетками, оно может быть специфическим. и не вредить здоровым клеткам.

Ученые отмечают, что работа над гантелями с двумя белками стала возможной благодаря двум открытиям в области онкологии.

Это открытие "генов-движителей" - нескольких сотен генов, которые, мутируя, способствуют распространению рака. А также открытие путей смерти в клетках.

Ученые объяснили, что эти пути используются для устранения клеток, которые по той или иной причине вышли из строя. По подсчетам ученых, это около 60 миллиардов клеток в каждом человеке каждый день.

На каком этапе разработка препарата

Группа испробовала свою гибридную молекулу на мышах. Для грызунов она кажется безопасной, но учёные предупреждают, что люди очень отличаются от мышей.

Поэтому после согласования этот препарат планируют испытывать на пациентах, которые уже пробовали все варианты.