Один из видов рака хотят перестать называть раком: в чем причина

Рак простаты низкой злокачественности преимущественно не имеет серьезных симптомов и редко приводит к метастазированию. Врачи считают, что в начальной фазе его не нужно классифицировать как рак.

Жизненный стиль человека существенно влияет на вероятность развития онкологических заболеваний и на их успешное лечение, пишет Journal of the National Cancer Institute. Современные исследования показывают, что пестициды увеличивают риск некоторых видов рака больше, чем курение, тогда как белки, содержащиеся в мясе и молоке, могут предотвратить развитие раковых опухолей в кишечнике.

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Почему хотят переименовать рак простаты

На международном симпозиуме, где принимали участие специалисты разных медицинских направлений, в том числе защитники прав пациентов, обсуждалось, нужно ли называть рак простаты низкой степени злокачественности онкологическим заболеванием.

Основное мнение заключалось в том, что отказ от этого термина снизит вред здоровью пациента. Специалисты также указали, что такой диагноз часто ставят посмертно, а современная диагностика фокусируется на опухолях высшей степени злокачественности.

Хотя рак простаты низкой степени злокачественности не должен рассматриваться как норма из-за его распространенности и относительной безопасности, важно проходить регулярные медицинские осмотры и оставаться под наблюдением врачей.

В чем опасность переименования

Пренебрежение медицинским наблюдением может привести к прогрессированию заболевания, если пациенты не осознают серьезность своего состояния из-за отсутствия диагноза "рак". С другой стороны, снижение вреда от чрезмерной диагностики и лечения также является важным для улучшения общего состояния здоровья.

Авторы научной работы отмечают, что должна быть возможность смягчить психологическую нагрузку на пациентов, не заставляя их беспокоиться о потенциально смертельном диагнозе, когда клеточные изменения предстательной железы имеют низкий риск прогрессирования.