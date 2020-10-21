От ранней диагностики рака зависит жизнь человека. Но из-за пандемии люди стали реже обращаться к врачам по поводу ранних признаков рака легких. В то же время его первые симптомы похожи на проявления COVID-19.

В некоммерческой организации Cancer research UK считают, что рекомендация оставаться дома и изолироваться в случае появления сухого кашля могла привести к тому, что много людей с опозданием получают необходимую помощь при раке легких.

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Согласно британским данным, в 2020 году врачи направляли пациентов на обследование по поводу подозрения на рак легкого на 40% реже, чем годом ранее. Рак легких стали чаще диагностировать на поздних стадиях.

Клинический случай

The Guardian описывает случай Хелен, 46-летней жительницы Британии. В январе 2020 года у нее появились симптомы респираторной инфекции. Через месяц после лечения симптомы вернулись. Женщина предположила, что это рецидив инфекции или COVID-19.



Пандемия может увеличить смертность от рака / Фото Unsplash

Врач общей практики назначил ей антибиотики и посоветовал не идти в больницу на рентген в связи с пандемией. Но кашель продолжался, к нему присоединилось свистящее дыхание, одышка и слабость. Эти симптомы позволили Хелен предположить, что у нее затяжное течение COVID-19.

В июле Хелен прошла рентгенографию, уже после появления кровохарканья. Врачи обнаружили у нее опухоли в обоих легких. Гистологический анализ показал, что у нее был неагрессивный рак. Организация отмечает, что такие случаи не единичны.

К счастью, я выздоровела, но если бы не COVID-19, была бы более настойчивой при посещении врачей. Не занимайтесь самодиагностикой и требуйте действий,

– сказала она.

Специалисты отмечают, что на все виды рака очень негативно повлияла пандемия, но рак легких столкнулся с дополнительными проблемами из-за общих симптомов.