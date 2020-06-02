Верховная Рада приняла законопроект №2429, который позволяет заготавливать плазму и перерабатывать ее в препараты крови непосредственно на территории Украины.

2 июня в ходе второго чтения законопроекту №2429 Верховная Рада внесла изменения в закон Украины "О донорстве крови и ее компонентов". За проект закона проголосовали 332 нардепа, сообщает 24 канал.

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Таким образом в Украине расширили возможности службы крови. Отныне в стране разрешено не только собирать и хранить донорскую кровь и ее компоненты, но и использовать ее для создания лекарственных средств.

А вот вывоз крови или ее компонентов за пределы Украины возможен лишь по решению Кабмина и только при нескольких условиях:

если Украина полностью обеспечена этими компонентами;

предоставляет гуманитарную помощь другим странам в случае чрезвычайных ситуаций;

для изготовления из них препаратов крови на условиях контрактного производства с обязательным их возвратом в Украину.

Отметим, что деятельность по забору, хранению и переработке крови и ее компонентов разрешена только в случае получения лицензии, которую выдает центральный орган исполнительной власти.

Кроме того, с законопроектом №2429 Верховная Рада предоставила разрешение на ввоз вакцины для военнослужащих и гражданского персонала украинских миротворческих миссий за границей без регистрации.

Также нардепы упростили правила ввоза наркотических и психотропных лекарственных средств для тяжелобольных людей.