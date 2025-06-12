Какая работа больше всего повышает риск диабета

Шведские ученые обнаружили, что профессии, где сотрудники постоянно взаимодействуют с людьми – будь то пациенты, клиенты или ученики, – могут существенно повышать вероятность развития диабета второго типа. Особенно опасна работа, связанная с сильным эмоциональным напряжением и регулярными конфликтами.

Исследователи из Каролинского института провели масштабный анализ, охвативший почти 3 миллиона человек в возрасте от 30 до 60 лет, у которых на старте наблюдения в 2005 году не было диабета, пишет 24 Канал со ссылкой на Occupational & Environmental Medicine.

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В выборку попали представители более двадцати профессий: от медработников и учителей до сотрудников сферы услуг, юристов и водителей. Кроме самой специализации, эксперты оценивали, с каким уровнем эмоциональных требований и конфликтности сталкиваются участники исследования.

Какая работа повышает риск диабета

За 14 лет наблюдения (с 2006 по 2020 годы) диабет второго типа был обнаружен у 216 тысяч участников. Результаты поразили исследователей:

Мужчины, занятые в работах с высоким эмоциональным напряжением, сталкивались с повышением риска заболевания на 20%, а женщины – на 24%. Если к эмоциональным нагрузкам добавлялись частые конфликты, этот риск увеличивался дополнительно на 15% у мужчин и на 20% у женщин. Особенно тревожные данные получены для женщин: сочетание эмоционально тяжелой работы и низкой социальной поддержки приводило к росту вероятности диабета на 47%!

Почему стресс влияет на развитие диабета

Эксперты объясняют: хронический стресс влияет на гормональную и иммунную системы, способствует выбросу кортизола и провоспалительных веществ, а также ухудшает чувствительность тканей к инсулину – один из ключевых факторов развития диабета.

Хотя авторы отмечают, что не учитывали все аспекты, например, питания или физическую активность, результаты подчеркивают – условия труда и атмосфера поддержки в коллективе крайне важны для профилактики метаболических нарушений. Особенно это актуально для тех, кто ежедневно вынужден контролировать свои эмоции ради работы.

Исследователи призывают уделять больше внимания психологическому климату в организациях, а также разрабатывать профилактические меры для работников, чья деятельность требует интенсивного общения.