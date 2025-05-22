Исследователи из Школы общественного здоровья Университета Мэриленда (США) отмечают, что именно коты стали чаще заражаться возбудителем птичьего гриппа. Эксперты отмечают: чрезвычайно важно не допустить дальнейшего распространения инфекции, чтобы избежать передачи вируса людям, сообщает 24 Канал со ссылкой на SciTechDaily.

Также на тему Медики выделили еще один тип диабета: в чем его особенность

Мутация птичьего гриппа

Мы наблюдаем, что вирус продолжает меняться, переходя от одного вида животных к другому: сначала от птиц к котам, теперь – от коров к котам, а в будущем возможна и передача людям. Это вызывает серьезное беспокойство. С началом летнего сезона мы ожидаем увеличения количества случаев заражения как на фермах, так и в дикой природе,

– предупреждает доктор Кристен Коулман.

Особую опасность птичий грипп представляет для кошек: с 2004 по 2024 год во всем мире было зафиксировано 607 случаев заражения среди представителей кошачьих, при этом 302 животных погибли. На самом деле масштабы заражения, по оценкам специалистов, значительно больше.

Основные пути передачи инфекции у котов – поедание мяса зараженных птиц или куриного корма, а также контакт с другими больными животными на фермах. Самый опасный штамм вируса отмечается высокой заразностью: летальность среди домашних кошек достигает 90%.

Опасность для людей

Для людей птичий грипп пока менее опасен, но, несмотря на это, среди примерно 950 инфицированных в мире умерла примерно половина пациентов. Прямых случаев передачи вируса между людьми не зафиксировано, однако ученые опасаются, что дальнейшая адаптация вируса может сделать его таким, что легко передается воздушно-капельным путем.