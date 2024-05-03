Наркотик или лекарство от депрессии: новое исследование о влиянии псилоцибина на организм

Псилоцибин - это галлюциногенное химическое вещество, которое содержат некоторые грибы рода Psilocybe. Часто их называют "волшебными грибами". Предварительно ученые предполагали, что псилоцибин может быть эффективен при депрессивных состояниях.

Новые результаты тоже очень обнадеживающие. И хотя они требуют дополнительных исследований, чтобы определить факторы, которые объясняют его лечебный потенциал, это в очередной раз свидетельствует о потенциале применения псилоцибина.

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Псилоцибин – активный компонент психоделиков, показал перспективные результаты в уменьшении симптомов депрессии с минимальным количеством побочных эффектов и отсутствием признаков зависимости, – говорится в исследовании.

Новый метаанализ охватывает 7 рандомизированных контролируемых испытаний с участием 436 участников. Они заявили о значительном улучшении эмоционального состояния после лечения псилоцибином по сравнению с контрольной группой.

Почему это важные результаты

Депрессия уже коснулась около 300 миллионов людей по всему миру и является одним из одних из самых распространенных заболеваний.

Авторы отмечают, что необходимо провести дополнительные исследования для понимания реального потенциала псилоцибина в клинических условиях и разработки соответствующих руководств и правовых гарантий.

Ведь их исследование имеет ряд ограничений. Например, в нем не изучали, как действует вещество на различные типы депрессии.