Когда встает вопрос о психологической поддержке или лечении, легко растеряться среди многообразия специалистов. Давайте рассмотрим, кто есть кто в мире ментального здоровья – и чем отличается психолог от психиатра, психотерапевта или психоаналитика.

Все эти специалисты заботятся о ментальном здоровье, но действуют в разных плоскостях, сообщает 24 Канал со ссылкой на NHS.

Также на тему Горе после смерти близких: как это влияет на здоровье и продолжительность жизни

Психолог

Кто это:

Психолог – это специалист с высшим образованием в сфере психологии, который изучает наши мысли, чувства, поведение и их причины. Психологи занимаются изучением закономерностей психики в пределах нормы.

Где обучаются:

Чтобы работать психологом, необходимо получить специализированное образование в университете (бакалавриат, магистратура или специализированные программы). Важно: краткосрочные курсы без фундаментального образования дают лишь ознакомление, а не профессиональную подготовку.

Где работает:

Психолог-консультант помогает людям в решении личных и рабочих вопросов;

Педагог-психолог поддерживает учеников в учебных заведениях, работает с особыми образовательными потребностями;

Социальный психолог специализируется на помощи уязвимым или малозащищенным группам.

Чем занимается:

Психолог консультирует, проводит тренинги, участвует в разработке корпоративных или образовательных программ, исследует психику человека. Однако психотерапевтических техник в его базовом образовании нет – для этого требуется дополнительное обучение.

Психиатр

Кто это:

Психиатр – это врач с высшим медицинским образованием, который диагностирует и лечит психические расстройства. Только психиатр имеет право назначать медикаменты.

Где обучаются:

Необходимо закончить медицинский университет (специализация "лечебное дело" или "педиатрия"), затем пройти ординатуру по психиатрии.

Где работает:

Психиатр принимает пациентов амбулаторно или в стационаре. Его задача – определить диагноз, подобрать лечение и следить за динамикой психического состояния.

С чем работает:

Психиатры лечат широкий спектр расстройств – от легких до серьезных, влияющих на социальную жизнь. По статистике ВОЗ, каждый восьмой человек в мире сталкивается с психическими проблемами. Обращаться за помощью – это нормально и важно.

Психотерапевт

Кто это:

Психотерапевт – это специалист, который владеет методами психотерапевтической помощи. Он помогает стабилизировать эмоциональное состояние, справиться с трудностями и повысить качество жизни.

Где обучаются:

Психотерапевтом может стать психолог или психиатр, который прошел дополнительное обучение по психотерапии. В разных странах требования могут отличаться.

Где работает:

В психотерапии есть много направлений: когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), EMDR, гештальт, психодинамические практики и другие. Выбор метода зависит как от трудностей клиента, так и от убеждений специалиста.

С чем работает:

КПТ – корректирует автоматические мысли и поведение, эффективна при депрессиях, тревожных и пищевых расстройствах.

EMDR – помогает при посттравматических состояниях.

Психоаналитические и психодинамические подходы – прорабатывают глубинные переживания.

Гештальт – фокус на "здесь и сейчас" и принятии себя.

Трансакционный анализ – работа с разными "частями" личности.

Психоаналитик

Кто это:

Психоаналитик – специалист, который работает в направлении психоанализа и психодинамической терапии, сосредотачиваясь на глубинных, часто бессознательных конфликтах.

Где учатся:

В нашей стране это обычно психологи или врачи с дополнительным многолетним обучением в специальных институтах.

Как работает:

Сеансы проходят несколько раз в неделю и длятся годами. За это время пациент постепенно раскрывает скрытые переживания и паттерны поведения, часто связанные с детством.

С чем работает:

Психоанализ помогает разобраться в собственной мотивации, найти корни психологических проблем, проработать травмы, фобии, идентичность, проблемы в отношениях и даже психосоматические состояния. Часто для решения отдельных расстройств современные психотерапевтические методы (как КПТ) более эффективны.

Итак, психолог исследует и помогает в пределах нормы, психиатр лечит расстройства и может назначать лекарства, психотерапевт работает с эмоциональными трудностями с помощью различных методов, а психоаналитик – помогает проработать глубинные внутренние конфликты.