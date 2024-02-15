Как психоделики влияют на сексуальную функцию: неожиданные эффекты подтвердили научно

Употребление психоделиков связывают с улучшением сексуальной функции. Такое неожиданное влияние веществ уже подтвердили исследования.

В частности, научную работу влияние психоделиков на сексуальную функцию опубликовали в журнале Scientific Reports.

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Детали исследования

В нем приняли участие почти 300 участников. Все они описали свой опыт до и после употребления психоделиков. Речь о псилоцибине и ЛСД.

Те, кто принимал психоделики, заметили, что имели повышенное удовольствие от секса, увеличение возбуждения, удовлетворенности, а также чувствовали себя более привлекательными и имели больше желания общаться.

Перспектива открытия

, что эффект был как у людей, которые используют психоделики с рекреационной целью, так и в тех, кто участвовал в клинических исследованиях псилоцибина для лечения депрессии.

Ученые отмечают, что это пока очень предварительные выводы и необходимо больше исследований, чтобы подтвердить результаты. В частности, работа имеет некоторые ограничения, такие как отсутствие группы контроля и самоотчеты участников, а это мого повлиять на объективность результатов.

Более того, участники могли иметь завышенные ожидания и подвергаться воздействию других факторов, как вот применение антидепрессантов, которые часто влияют на сексуальную функцию – уменьшая влечение.

Впрочем, даже предварительные выводы являются поводом для дальнейших исследований в этой области, ведь могут помочь в создании новых методов лечения сексуальных расстройств.