Как понять, что у человека есть психическая травма

Психическая травма - ответ психики и нервной системы на длительный или интенсивный стресс и другие обстоятельства, изменяющие физиологию и психологию человека.

Причины травмы обычно связаны с сильным стрессом, физическим и психологическим насилием, злоупотреблением властной позицией или недостаточным удовлетворением потребностей ребенка. Они могут хронически активировать симпатическую нервную систему, из-за чего люди могут провести большую часть своей жизни в состоянии "бей или беги".

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Как выявить психологическую травму

Чтобы научиться видеть следы травмы в других, нужна специализированная подготовка, личный опыт в психотерапии и внимательность к малозаметным сигналам. Травма оставляет на нервной системе человека след – она может проявляться как в гиперчувствительности, так и в отсутствии реакции там, где она должна быть.

Пониженная чувствительность может проявляться в отсутствии или снижении реакции на стимулы, которые обычно вызывают эмоциональный отклик. Такое состояние может быть связано с эмоциональным устранением, чувством онемения или отключенности от окружающего мира.

При гиперчувствительности нервная система, наоборот, находится в состоянии повышенной готовности к восприятию опасности. Такие люди могут быть чрезмерно бдительными и легко ранимыми, реагируя на стимулы сильнее, чем это обычно нужно.

Среди других явных симптомов травмы:

чувство стыда и склонность к самообвинению;

навязчивые тревожные воспоминания и сны;

снижение чувства витальности – способности ощущать жизнь во всей полноте;

зависимости и другие самодеструктивные тенденции;

чувство обеспокоенности и одиночества;

частые смены настроения;

проблемы со сном;

периодические "ментальные пробелы" – отключение от реальности;

навязчивый страх смерти;

психосоматические симптомы, включая головную боль;

потеря духовных ориентиров – веры в справедливость, взаимопомощь, семью.

Конечно, эти симптомы достаточно широкие и общие. Однако при распознавании диагноза травмы, а не маскировки ее "вегетососудистой дистонией" или другими диагнозами, обтекаемые, у специалиста возникает реальная возможность квалифицированно помочь человеку.

Как травма может повлиять на тело

Последствиями травмы могут быть повышение кортизола в крови, учащение сердцебиения, напряжение мышц, изменения в дыхании и пищеварении.

Множество изменений может произойти и в работе мозга. Например, травма повышает активность миндалевидного тела, ослабляет связь между ним и префронтальной корой, влияет на работу гиппокампа.

Исследования свидетельствуют, что травма может способствовать развитию соматических заболеваний. Хронический стресс и тревога, вызванные травмой, могут ослаблять иммунную систему и влиять на другие системы организма, увеличивая риск различных заболеваний.

Поэтому, если вы подозреваете у себя или близких психологическую травму, лучше обратиться к специалисту. Он сможет подтвердить или опровергнуть диагноз и назначить терапию.