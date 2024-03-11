Как понять, что у человека есть психическая травма
Источник:Cleveland Clinic
Психическая травма - ответ психики и нервной системы на длительный или интенсивный стресс и другие обстоятельства, изменяющие физиологию и психологию человека.
Причины травмы обычно связаны с сильным стрессом, физическим и психологическим насилием, злоупотреблением властной позицией или недостаточным удовлетворением потребностей ребенка. Они могут хронически активировать симпатическую нервную систему, из-за чего люди могут провести большую часть своей жизни в состоянии "бей или беги".
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Как выявить психологическую травму
Чтобы научиться видеть следы травмы в других, нужна специализированная подготовка, личный опыт в психотерапии и внимательность к малозаметным сигналам. Травма оставляет на нервной системе человека след – она может проявляться как в гиперчувствительности, так и в отсутствии реакции там, где она должна быть.
Пониженная чувствительность может проявляться в отсутствии или снижении реакции на стимулы, которые обычно вызывают эмоциональный отклик. Такое состояние может быть связано с эмоциональным устранением, чувством онемения или отключенности от окружающего мира.
При гиперчувствительности нервная система, наоборот, находится в состоянии повышенной готовности к восприятию опасности. Такие люди могут быть чрезмерно бдительными и легко ранимыми, реагируя на стимулы сильнее, чем это обычно нужно.
Среди других явных симптомов травмы:
- чувство стыда и склонность к самообвинению;
- навязчивые тревожные воспоминания и сны;
- снижение чувства витальности – способности ощущать жизнь во всей полноте;
- зависимости и другие самодеструктивные тенденции;
- чувство обеспокоенности и одиночества;
- частые смены настроения;
- проблемы со сном;
- периодические "ментальные пробелы" – отключение от реальности;
- навязчивый страх смерти;
- психосоматические симптомы, включая головную боль;
- потеря духовных ориентиров – веры в справедливость, взаимопомощь, семью.
Конечно, эти симптомы достаточно широкие и общие. Однако при распознавании диагноза травмы, а не маскировки ее "вегетососудистой дистонией" или другими диагнозами, обтекаемые, у специалиста возникает реальная возможность квалифицированно помочь человеку.
Как травма может повлиять на тело
Последствиями травмы могут быть повышение кортизола в крови, учащение сердцебиения, напряжение мышц, изменения в дыхании и пищеварении.
Множество изменений может произойти и в работе мозга. Например, травма повышает активность миндалевидного тела, ослабляет связь между ним и префронтальной корой, влияет на работу гиппокампа.
Исследования свидетельствуют, что травма может способствовать развитию соматических заболеваний. Хронический стресс и тревога, вызванные травмой, могут ослаблять иммунную систему и влиять на другие системы организма, увеличивая риск различных заболеваний.
Поэтому, если вы подозреваете у себя или близких психологическую травму, лучше обратиться к специалисту. Он сможет подтвердить или опровергнуть диагноз и назначить терапию.