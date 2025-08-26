Позвоночник искривился на 160 градусов: во Львове 12-летней девочке провели уникальную операцию
- 12-летней девочке из Львовщины с редкой болезнью позвоночника провели уникальную операцию, которую выполнили американские и украинские врачи.
- Операция длилась более 18 часов, и врачам удалось выпрямить позвоночник на 85%, что превысило ожидания, давая девочке шанс на самостоятельное передвижение.
- После операции девочка проходит реабилитацию, и впереди возможна дальнейшая доработка, но уже есть надежда на полноценную жизнь.
Американские и украинские врачи объединили усилия, чтобы совершить настоящее чудо для двенадцатилетней девочки из Львовщины, которой диагностировали редкое заболевание. Из-за врожденной мышечной слабости ее позвоночник искривился на 160 градусов, поэтому ребенок не мог самостоятельно ходить.
Впервые мама обратила внимание на необычное искривление спины у дочери, когда той было всего полгода. Тщательная диагностика показала: у ребенка миопатия Бетлема – редкая наследственная болезнь, которая провоцирует слабость мышц и со временем ведет к острому сколиозу, об этом рассказали во львовской больнице Святого Николая, сообщает 24 Канал.
Искривление позвоночника
Годы шли, а состояние ребенка только усложнялось. Она страдала от непрекращающейся боли, ей не хватало дыхания, не могла долго сидеть – позвоночник все больше сгибался, пока угол искривления не достиг 160 градусов.
Девочка передвигалась по дому только с ходунками, а в школе пользовалась инвалидной коляской. Частые госпитализации и курсы реабилитации стали обыденностью.
Во время очередной реабилитации мама девочки познакомилась с ортопедом больницы Святого Николая – Марьяном Орачем. Именно он привлек к делу ведущего американского хирурга Марка Диржку. Вместе они решили взяться за проведение двух сложнейших операций.
Тяжелая операция
Чтобы исправить ее сколиоз, нам нужно было удалить целый позвонок. В первый день операции мы закрепили ее позвоночник винтами. А потом уже на второй день удалили несколько ребер, изолировали спинной мозг и установили титановую клетку для поддержки позвоночника. А потом медленно исправляли ее,
– рассказал американский ортопед-травматолог Марк Диржка.
Невероятный прогресс: после двух операций, длившихся в общей сложности более 18 часов под наркозом, и двухнедельного пребывания в реанимации из-за слабости девочка наконец начала восстанавливаться. Врачам удалось выпрямить позвоночник на 85% – результат, которого никто не ожидал!
Результаты операции / Фото Детская Больница Святого Николая
"Спина действительно изменилась. Нет больше того горба из ребер. Она вытянулась, стала выше. Мы удивлены! И врачи сами сказали, что сделали больше, чем ожидали", – делится эмоциями мама.
Впереди еще длительная реабилитация и, возможно, дальнейшая доработка. Но главное – у ребенка появилась реальная надежда снова самостоятельно ходить и жить полноценной жизнью.
