Как Брайану Джонсону удается выглядеть в 45 лет на 18: стали известны протоколы омоложения

В мире биохакинга есть свои знаменитости. Чаще всего пишут о Брайане Джонсоне – миллионере, вернувшем себе молодость. Говорят, что в этом ему помог особый протокол омоложения.

Биохакинг – термин, обозначающий стремление сохранить здоровье и производительность надолго. Биохакеры хорошо спят, много двигаются, едят здоровую пищу и отказываются от вредных привычек. Словом, делают все, что советуют врачи.

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Но обычно им этого мало – еще они пьют самодельное лекарство и даже пытаются изменить ДНК. Поэтому биохакинг считается противоречивым направлением медицины.

Что известно о Брайане Джонсоне

Брайан Джонсон – предприниматель из Калифорнии. Он создал успешную компанию по обработке платежей и выгодно продал ее. Компания досталась eBay за 800 миллионов долларов. Однако жизнь в постоянном стрессе спровоцировала у Джонсона лишний вес, депрессию и мысли о смерти. Тогда он решил изменить свою жизнь и стал знаменитым биохакером.

Сначала он боролся с вредными повадками. А потом увлекся исследованиями и экспериментами по оздоровлению организма. Пока он выпускает шлемы, анализирующие активность мозга. А еще управляет проект Blueprint. На сайте можно прочитать идеологию Джонсона и протокол здорового образа жизни, который он придерживается. Прочитать протокол и соблюдать его можно бесплатно – никакой платы за знание биохакер не требует.

По словам Джонсона, благодаря протоколу Blueprint, а еще работе целой команды врачей ему удалось вернуть молодость. В свои 45 лет он живет в теле 18-летнего юноши. Так свидетельствуют результаты многочисленных обследований, по которым прошел биохакер.



Бизнесмен ведет здоровый образ жизни / Фото Magdalena Wosinska

Как миллионеру удается выглядеть на 18 в 45

В первую очередь следует сказать, что Брайан занимается омоложением не один. В этом ему помогает команда врачей. Журналисты пишут, их около 30-ти.

Управляет процессом Оливер Золман – врач регенеративной медицины, окончивший с отличием Королевский колледж в Лондоне. Врач – владелец компании, разрабатывающей программы омоложения пациентов. И Брайан Джонсон – один из них. Итак, из чего состоит протокол омоложения, которого придерживается биохакер Брайан Джонсон:

ограничение калорийности пищи – миллионер потребляет не более двух тысяч калорий в сутки и соблюдает веганскую диету;

прием биологически активных добавок – в рацион входит 100 таблеток в день с разными веществами;

регулярная физическая активность Брайан выполняет 25 упражнений в час тренировки ежедневно, а трижды в неделю занимается высокоинтенсивными нагрузками;

строгая гигиена сна – мужчина ложится спать в одно и то же время, за час до сна отдыхает и носит маску, защищающую его от синего света;

постоянная проверка здоровья – биохакер известен тем, что сделал 33 537 снимков своего кишечника. Каждую часть своего тела Брайан исследует – например, он выяснил, что длина его ресниц короче, чем в среднем у людей;

светотерапия всего тела – каждую неделю Джонсон проходит сеансы лазерной, световой терапии и фотоомоложения IPL всего тела;

подсчет ночных эрекций – мужчина считает количество ночных эрекций с помощью специального прибора.

Нужно ли жить как Брайан

Брайан Джонсон пытается на своем примере понять, можно ли вернуть молодость. У него есть команда врачей и деньги, чтобы заниматься этим. Часть образа жизни можно смело повторять – наладить сон, физическую активность и питание. Но пить нескончаемое количество БАДов и регулярно проверять здоровье не нужно.